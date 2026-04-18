Euforia w Italii po tym, co zrobił Zieliński. "Czapki z głów"

Krystian NatońskiPiłka nożna

Piotr Zieliński ma za sobą kolejny znakomity występ w barwach Interu Mediolan. Tym razem reprezentant Polski strzelił kapitalnego gola w końcówce piątkowego spotkania z Caligari, ustalając wynik na 3:0. Dziennikarze z Włoch pieją z zachwytu nad dyspozycją 31-latka.

Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z numerem 7 na plecach oddaje strzał na bramkę.
fot. PAP
Piotr Zieliński zdobył wspaniałą bramkę dla Interu Mediolan

Warto podkreślić, że Zieliński pojawił się na boisku dopiero na ostatni kwadrans, a mimo to został jednym z najlepiej ocenionych zawodników. Oczywiście przyczyniła się do tego cudowna bramka, którą zdobył na finiszu rywalizacji. Polak huknął zza pola karnego z powietrza, a futbolówka zatrzepotała pod poprzeczką.

 

"Panowie, czapki z głów. Rozpoczął akcję w stylu Alvaro Recoby i po podaniu od Dumfriesa oddał precyzyjny strzał zewnętrzną częścią stopy, który wpadł w okienko. Co za bramka!" - napisali żurnaliści "Tutto Mercato".

 

Jeszcze barwniej jego występ skwitował włoski Eurosport.

 

"Bez problemu poprowadził statek do domu, grając na zmianę na pozycji środkowego pomocnika i rozgrywającego. Zamknął mecz wspaniałym golem" - przyznano.

 

Z kolei "La Gazzetta dello Sport" również chwali Zielińskiego, ale skupia się przede wszystkim na końcowym odliczaniu Interu do mistrzostwa Włoch. Ekipa z czarno-niebieskiej części Mediolanu jest liderem Serie A z dwunastoma punktami przewagi nad drugim SC Napoli, które w sobotni wieczór gra z Lazio. Do zakończenia sezonu zostało tylko pięć kolejek.

 

Zieliński rozegrał w tym sezonie 43 mecze, w których strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty.

