Euforia w Italii po tym, co zrobił Zieliński. "Czapki z głów"

Warto podkreślić, że Zieliński pojawił się na boisku dopiero na ostatni kwadrans, a mimo to został jednym z najlepiej ocenionych zawodników. Oczywiście przyczyniła się do tego cudowna bramka, którą zdobył na finiszu rywalizacji. Polak huknął zza pola karnego z powietrza, a futbolówka zatrzepotała pod poprzeczką.

"Panowie, czapki z głów. Rozpoczął akcję w stylu Alvaro Recoby i po podaniu od Dumfriesa oddał precyzyjny strzał zewnętrzną częścią stopy, który wpadł w okienko. Co za bramka!" - napisali żurnaliści "Tutto Mercato".

Jeszcze barwniej jego występ skwitował włoski Eurosport.

"Bez problemu poprowadził statek do domu, grając na zmianę na pozycji środkowego pomocnika i rozgrywającego. Zamknął mecz wspaniałym golem" - przyznano.

Z kolei "La Gazzetta dello Sport" również chwali Zielińskiego, ale skupia się przede wszystkim na końcowym odliczaniu Interu do mistrzostwa Włoch. Ekipa z czarno-niebieskiej części Mediolanu jest liderem Serie A z dwunastoma punktami przewagi nad drugim SC Napoli, które w sobotni wieczór gra z Lazio. Do zakończenia sezonu zostało tylko pięć kolejek.

Zieliński rozegrał w tym sezonie 43 mecze, w których strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty.

