Fortuna 1 Liga: W czym tkwią problemy Widzewa w meczach wyjazdowych?

Piłkarze Widzewa Łódź nie radzą sobie w wyjazdowych meczach Fortuna 1 Ligi. W ostatniej kolejce ulegli w Niecieczy Bruk-Bet Termalice 0:2. W czym tkwi problem beniaminka,który marzy o powrocie do ekstraklasy i odbudowaniu potęgi jednego z najbardziej zasłużonych klubów? Odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć stali eksperci Polsatu Sport i Magazynu Fortuna 1 Ligi.

Szymon Rojek: W ostatnim meczu trudno znaleźć choć jedną dobrą sytuację dla Widzewa. Zasłużone zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki.

Janusz Kudyba: Widzew był w tym meczu bezzębny. W drugiej połowie Marcin Robak był kilka razy złapany na spalonym, nie było ani jednego celnego strzału łodzian. Widać było, że spotkał się zespół z czołówki z drużyną ze środka tabeli. Widzew grał bardzo wysoko pressingiem, ale Termalica sobie z tym radziła, spokojnie wychodziła z własnej połowy, a Widzewowi starczyło pary i umiejętności na pierwsze 15-20 minut.

Tomasz Łapiński: Widzew ma problemy z grą na wyjeździe. Ten mecz potwierdził, że to jest zupełnie inna drużyna, niż na własnym stadionie. To wiedzieliśmy już wcześniej. Trener powinien z tym coś zrobić, bo jeżeli Widzew będzie przegrywał wszystkie mecze wyjazdowe, to sytuacja w tabeli będzie wyglądać tak, jak wygląda. Teraz łodzianie grali przeciwko bardzo trudnemu rywalowi, na przykład w Łęcznej zaprezentował się dużo lepiej.

Janusz Kudyba: Ale mecz w Niecieczy trochę przypomina mi mecz Polski z Włochami. Robert Lewandowski tylko machał rękami i pokazywał frustrację. Taka sama wystąpił u Marcina Robaka. To jest taki papierek lakmusowy, który odcisnął spore piętno na Widzewie.

S. Rojek, WŁ, Polsat Sport