Liga Mistrzyń: ŁKS Commercecon Łódź - Vakifbank Stambuł. Relacja i wynik na żywo

Europejska Federacja Siatkówki zdecydowała się na zmodyfikowanie kształtu rozgrywek Ligi Mistrzyń. Wszystko przez panującą na świecie pandemię koronawirusa. Z jej powodu władze CEV zrezygnowali z tradycyjnego formatu. Zamiast pięciu grup, w których zespoły rozegrają po sześc kolejek - odbędą się dwa turnieje. Podczas rozgrywek będzie obowiązywał system "każdy z każdym".



W stawce znalazły się trzy kluby z Polski. Nasz kraj reprezentować będzie m.in ŁKS Commercecon Łódź. Brązowe medalistki TAURON Ligi czeka bardzo trudne zadanie. Ich rywalkami będzie Vakifbank Stambuł. Turczynki od sezonu 2012/2013 nieprzerwanie kwalifikują się do turnieju finałowego Ligi Mistrzyń. W tym czasie trzy razy stawały na najwyższym stopniu podium. Nic więc dziwnego, że to one są zdecydowanymi faworytkami tego starcia. Czy mimo to "Łódzkie Wiewióry" będą wstanie się im postawić?

Relacja i wynik na żywo z meczu ŁKS Commercecon Łódź - Vakifbank Stambuł na Polsatsport.pl. Początek o 16:55.

