Babilon MMA 19: Nadzieja wagi piórkowej zmierzy się z ekspertem od poddań

Już 12 lutego odbędzie się pierwsza w tym roku gala organizacji Babilon MMA. Walką wieczoru studyjnej imprezy odbywającej się w warszawskim Explosion Club będzie eliminator do mistrzowskiego pasa królewskiej kategorii, w którym zmierzą się dwa młode wilki polskiej sceny MMA - Kevin Szaflarski (9-1) i Filip "Czołg" Stawowy (7-1). Podczas tej samej imprezy w wadze piórkowej (do 66 kg) dojdzie do intrygującego pojedynku pomiędzy Karolem Kutyłą (3-1) a Arturem Drążkiem (5-3).

Podczas tej samej gali czwarty występ w klatce zaliczy niepokonana Róża Gumienna (3-0), którą czeka trudny test z rąk mistrzyni świata w grapplingu. Ciekawie zapowiada się także starcie w wadze ciężkiej Olszewski-Kalata oraz rewanżowa batalia Lotta-Kacprzak - na gali Babilon MMA 15 niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężył ten pierwszy.

Starcie Karola Kutyły z Arturem Drążkiem w kategorii piórkowej to kolejne interesujące zestawienie stylów. Kutyła dwie z trzech wygranych walk rozstrzygnął przez techniczny nokaut - ostatnio we wrześniu znokautował latającym kolanem Artura Krawczyka. W swoim debiucie dla organizacji Tomasza Babilońskiego i Przemysława Kroka, podczas październikowej gali Babilon MMA 17, pokonał jednogłośną decyzją sędziów Dawida Wylęgałę.

Bydgoszczanin Artur Drążek nie posiada imponującego rekordu i walczy stosunkowo rzadko (tylko trzy zawodowe występy w latach 2017-19), za to w bardzo dobrym stylu wygrał ostatnie walki (2 poddania i jednogłośna wygrana). Potyczkę ze wspólnym rywalem Wylęgałą zakończył tak samo jak Kutyła - pewnym zwycięstwem na punkty. Który z nich okaże się lepszy w piątek 12 lutego na gali Babilon MMA 19 w Explosion Club w Warszawie? Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w aplikacji ipla.

Karta walk Babilon MMA 19:

Waga do 120 kg (eliminator do walki o pas):

Kevin Szaflarski (9-1, 4 KO, 4 SUB) vs Filip Stawowy (7-1, 7 KO)

Waga do 61 kg:

Róża Gumienna (3-0, 2 KO, 1 SUB) vs Ekaterina Shakalova (3-1, 1 KO, 1 SUB)

Waga do 77 kg:

Mateusz Głuch (8-6, 3 KO, 1 SUB) vs Kamil Kraska (5-1, 2 KO, 3 SUB)

Waga do 120 kg:

Damian Olszewski (3-2, 2 KO) vs Marcin Kalata (1-2, 1 KO)

Waga do 66 kg:

Hubert Lotta (2-1, 1 SUB) vs Piotr Kacprzak (3-3, 2 SUB)

Waga do 66 kg:

Karol Kutyła (3-1, 2 KO) vs Artur Drążek (5-3, 4 SUB)

KN, Informacja prasowa