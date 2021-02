Krystian Bielik wypowiedział się na temat kontuzji. "Jestem absolutnie zdruzgotany"

Utalentowany zawodnik drugi raz w krótkim odstępie czasu zerwał więzadła krzyżowe i będzie musiał pauzować przez wiele miesięcy, zanim wróci ponownie na boisko. Sam zainteresowany czuje się podłamany tym faktem, ale nie poddaje się.

- Ciężko mi o tym pisać, ale chciałem osobiście przekazać tę informację. Jestem całkowicie zdruzgotany, że zerwałem więzadła krzyżowe w moim prawym kolanie, co oznacza, że stracę resztę sezonu. Wiem jednak, co trzeba zrobić, aby wrócić. Mam cudowne wsparcie mojej rodziny, przyjaciół oraz kolegów z klubu i reprezentacji. Kibicom dziękuję za słowa wsparcia. To wiele dla mnie znaczy. Mogę jedynie obiecać, że dam z siebie absolutnie wszystko w procesie rehabilitacji, tak aby wrócić do gry w jak najlepszej formie. W międzyczasie będę wspierał moich kolegów do końca tego sezonu - napisał Bielik w mediach społecznościowych.

Bielik to czołowa postać występującego na zapleczu Premier League zespołu Derby County. Przed kontuzją polski zawodnik był podstawowym graczem w talii Wayne'a Rooneya i regularnie zbierał wysokie noty za swoje występy.

KN, Polsat Sport