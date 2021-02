LeBron za miliard: Jak Ronaldo, Messi, Woods i Mayweather

Pandemia? Nie ma ludzi na trybunach? No i co z tego? Tak może powiedzieć wielu najlepszych koszykarzy National Basketball Association, których zupełnie nie przeraża fakt, że ich kluby straciły - i nadal tracą - miliony dolarów. Umowy z klubami są bezpieczne, a wpływy z kontraktów reklamowych - olbrzymie. Jak wielkie? Zarobki w karierze LeBrona Jamesa przekroczą w 2021 roku miliard dolarów.

LeBron James dołączy do elitarnego grona sportowych miliarderów: piłkarzy Cristiano Ronaldo i Lionela Messi, golfisty Tigera Woodsa oraz boksera Floyda Mayweathera jr.

Puste hale spowodują, że koszykarze NBA zarobią około dwudziestu procent mniej niż w poprzednich sezonach, choć zarobki klubów z meczów stanowią około czterdziestu procent ogólnych wpływów. Z tych czterdziestu procent nie zostało praktycznie nic, bo od grudniowego rozpoczęcia sezonu 2020/2021, 22 odwołane mecze oraz ograniczony dostęp kibiców spowodowały, że spotkania zobaczyło na żywo niewiele ponad 100 tysięcy fanów... albo dwa procent tego, na co w "normalnych" sezonach mogli liczyć właściciele klubów. Ci ostatni mają jednak głębokie kieszenie, bo w obecnym sezonie wydadzą na wypłaty dla ponad czterystu najlepszych koszykarzy świata trzy miliardy dolarów.

W ostatnich trzech dekadach zarobki koszykarzy NBA wzrosły kilkudziesięciokrotnie, do przeciętnej sięgającej 10 milionów dolarów za sezon - to dwa razy tyle ile zarabiają zawodnicy w baseballu i trzy razy więcej niż w najbardziej popularnym sporcie USA - futbolu amerykańskim.

W tym sezonie ponad 28 milionów zarobi rekordowa liczba 35 koszykarzy... ale większość kasy nie płynie z kieszeni właścicieli klubów w których rzucają punkty, zbierają piłki czy zaliczają asysty. Rekordzistą jest LeBron James, który na liście najlepiej zarabiających w NBA jest na pierwszym miejscu już po raz siódmy z rzędu.

95,4 mln w 2021 roku (64 miliony zarobione poza parkietem) to rekord w NBA oraz pierwsza pozycja we wszystkich ligach Stanów Zjednoczonych. To także historyczny rok - przekroczenia bariery MILIARDA dolarów zarobionych przez Jamesa - udało się do tej pory tylko czterem sportowcom na świecie - Cristiano Ronaldo, Lionelowi Messi, Floydowi Mayweatherowi Jr oraz Tigerowi Woodsowi.

Poniżej "Złota piątka" najlepiej zarabiających koszykarzy NBA:

1. LeBron James/LA Lakers: 95,4 mln (64 mln reklamy)

Kiedy "Coca-Cola" zwlekała z przedłużeniem rozpoczętego w 2003 roku kontraktu z Jamesem, koszykarz zdecydował się na konkurencję i będzie reklamował produkty Pepsi, dołączając firmę do bogatego portfolio sponsorów obejmującego między innymi telekomunikacyjnego giganta AT&T, odzieżową Nike, sieć sklepów Walmart czy producenta samochodów GMC.

2. Stephen Curry/Golden State Warriors: 74,4 mln (40 mln reklamy)

Po raz czwarty z rzędu Curry ma najwyższą wypłatę za grę w NBA, ale wcześniej grał za "drobne" - czteroletni kontrakt wart 44 miliony.

3. Kevin Durant/Brooklyn Nets: 65,2 mln (34 mln reklamy).

Durant ma zmysł nie tylko do koszykówki: w 2016 roku zgodził się reklamować za tylko milion dolarów "Postmates", firmę dowożącą jedzenie do klientów. Kiedy firmę kupił Uber, z zainwestowanego w formie reklamy miliona zrobiło się 15.

4. Russell Westbrook/Washington Wizards: 58,1 mln (25 mln reklamy).

Westbrook znacznie zmniejszył liczbę reklamowanych produktów, pozostając przy największym - Nike. Skoncentrował się natomiast na rozbudowie sieci swoich dealerów samochodowych w południowej Kalifornii - ma już ich dziesięć.

5. James Harden/Brooklyn Nets: 50 mln (17 mln reklamy)

Największa część wpływów reklamowych Hardena pochodzi z kontraktu z Adidasem, ale koszykarz woli ostatnio zamiast tylko brać pieniądze, być inwestorem i współudziałowcem - między innymi takich firm jak Pura, Stance, Art of Sports czy BodyArmor.

Przemysław Garczarczyk z USA, Polsat Sport