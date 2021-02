Pekin 2022: Atmosfera niepewności na rok przed startem zimowych igrzysk

Trudno na razie skupić się na zimowej rywalizacji, kiedy wcześniej - w lipcu i sierpniu bieżącego roku - planowane są igrzyska letnie, przełożone z poprzedniego roku z powodu pandemii. Choć organizatorzy zapewniają, że zawody odbędą się, pozostaje wiele wątpliwości. W niedawnej ankiecie zdecydowana większość mieszkańców Japonii opowiedziała się za odwołaniem imprezy.

Jeśli jednak olimpiada letnia odbędzie się zgodnie z planem, będzie to też ważny sygnał dla organizatorów zimowych igrzysk w stolicy Chin. Tak prestiżowe zawody sportowe w tym miejscu miałyby duże znaczenie symboliczne - to właśnie w tym kraju, w Wuhan, pod koniec 2019 stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

"Za pół roku igrzyska w Tokio, ale intensywnie przygotowujemy się również do zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Prace organizacyjne prowadzone są zgodnie z harmonogramem określonym przez Komitet Organizacyjny Pekin 2022. Wspólnie ze związkami sportowymi pracujemy nad wstępnym określeniem szerokiego składu na ZIO oraz wstępną możliwością rezerwacji lotów do Pekinu. Oczekujemy, iż podobnie jak w przypadku Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie w 2008 roku, te także będą doskonale przygotowane organizacyjnie. Wierzymy, że będzie to również kolejny sygnał iż świat wraca do normalności po pandemii. Zapewniam, że zrobimy wszystko by zapewnić naszym sportowcom jak najlepsze warunki udziału w tym wydarzeniu" - powiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

W Pekinie ma wystartować ok. 2800 sportowców z blisko stu krajów. Rozdanych zostanie 109 kompletów medali, czyli o siedem więcej niż w 2018 roku w południowokoreańskim Pjongczangu. Do programu dodano nowe konkurencje w bobslejach, short tracku, narciarstwie dowolnym, skokach narciarskich (drużyny mieszane) i snowboardzie.

Stolica Chin będzie pierwszym w historii miastem, które zorganizuje zarówno letnie (2008), jak i zimowe igrzyska olimpijskie. Wykorzystana zostanie część obiektów, które już służyły sportowcom 13 lat temu. W 2022 roku rywalizacja odbywać się będzie także w Yanqing na przedmieściach Pekinu oraz w Zhangjiakou, ok. 200 km od stolicy.

Ceremonia otwarcia planowana jest na 4 lutego na Stadionie Narodowym, gdzie rozpoczęto również letnie igrzyska w 2008 roku. Na tym samym obiekcie ma też się odbyć ceremonia zamknięcia 20 lutego.

Dotychczas w historii występów w zimowych igrzyskach reprezentacja Polski wywalczyła 22 medale: po siedem złotych i srebrnych oraz osiem brązowych.

KN, PAP