TAURON Liga: Developres pozostaje w grze o mistrzostwo Polski

Inauguracyjny set rewanżu rozpoczął się od bardzo wyrównanej gry. Toczył się tak do stanu 7:7. Developres zaczął cierpliwie i czekał na błędy rywalek. Plan się powiódł, bowiem ŁKS zaczął się mylić. Rzeszowianki dobrze przyjmowały, szczególnie dokładna w tym elemencie była Juliette Fidon-Lebleu. Do tego miejscowe poprawiły swoją skuteczność w ataku w porównaniu do pierwszego półfinału i dzięki temu wypracowały sobie sporą zaliczkę punktową 17:10. Łodzianki dały radę zmniejszyć ją jeszcze do trzech „oczek” 21:18, ale nie zdołały już wyprzedzić „Rysic”. Ostatecznie przegrały 20:25.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarki Chemika Police w finale Tauron Ligi!

Podopieczne Antigi z punktu na punkt rozwijały skrzydła, a Kiera Van Ryk coraz odważniej grała na siatce (7:3). Mimo to siatkarki z Łodzi nie złożyły broni i cały czas starały się wrócić na dobre tory. Aktywizowała się Katarzyna Zaroślińska-Król i przyjezdne wyrównały jeszcze wynik na tablicy (12:12). Na niewiele się to zdało, bowiem gospodynie włączyły piąty bieg i ponownie odskoczyły rywalkom. Łodzianki odpowiedziały tym samym i zdobyły pięć punktów z rzędu (24:22), ale kanadyjska atakująca skończyła piłkę setową i ustanowiła wynik 25:22.

Trzecia odsłona rozpoczęła się podobnie do pierwszej. Początkowo wyrównana rywalizacja przerodziła się w grę pod dyktando rzeszowianek. Ekipa Maska miała problemy z minięciem w bloku Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej, popełniały błędy i nie mogły złapać odpowiedniego rytmu (18:13). Przyjezdne doprowadziły jeszcze do remisu 20:20, ale po nerwowej końcówce wygrały 25:23.

Developres SkyRes Rzeszów wyrównał stan rywalizacji w półfinale Tauron Ligi.

ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów 0:3 (20:25, 22:25, 23:25).

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 1-1.

ŁKS Commercecon Łódź: Aleksandra Wójcik, Katarina Lazovic, Nadja Ninkovic, Britt Bongaerts, Klaudia Alagierska, Katarzyna Zaroślińska-Król - Magdalena Saad (libero) - Krystyna Strasz, Joanna Pacak, Anna Kałandadze, Aleksandra Pasznik.

Developres SkyRes Rzeszów: Gabriela Polańska, Kiera Van Ryk, Marta Krajewska, Jelena Blagojevic, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Juliette Fidon-Lebleu - Aleksandra Krzos (libero) - Magdalena Grabka, Aleksandra Rasińska, Anna Stencel, Anna Kaczmar, Daria Przybyła.

NP, Polsat Sport