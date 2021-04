Do tej pory Hurkacz tylko raz miał okazję mierzyć się z Rublowem. W ubiegłym roku podczas turnieju w Rzymie górą był Polak, który zwyciężył 7:6, 3:6, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek nie zagra w finale debla

Mecz w Miami rozpoczął się wyśmienicie dla Hurkacza - od wyniku 3:0 w siedem minut! Polak grał bardzo pewnie, Rosjanin popełniał błędy i wyglądał na zdenerwowanego. Efekt? Chwilę później było już 5:1. - W najśmielszych snach nie spodziewałem się, że po 20 minutach Hurkacz będzie serwował po zwycięstwo w pierwszej partii - zauważył komentator Polsatu Sport Dawid Olejniczak. Siódmy gem okazał się bardzo zacięty i padł łupem Rublowa. Ostatecznie, Polak wygrał 6:3. Był to pierwszy przegrany set Rublowa w turnieju w Miami.

Drugi set od początku układał się po myśli Hurkacza. Już w pierwszym gemie przełamał rywala, by po chwili prowadzić 2:0. - Zobaczyć Rublowa tak zdominowanego, to nie jest częsty widok - przyznał Olejniczak. Rosjanin wrócił jednak na właściwe tory i mecz się wyrównał. 3:2, 4:3, 5:4 - obaj tenisiści wygrywali gemy przy swoim serwisie. Tak było również w kolejnym, dzięki czemu to Polak awansował do wielkiego finału w Miami!

Hurkacz po raz pierwszy w karierze awansował do finału zawodów rangi Masters 1000. W swoim dorobku ma dwa tytuły wywalczone w imprezach ATP 250 (Winston-Salem 2019, Delrey Beach 2021).

🇵🇱 @HubertHurkacz run to the final:



Round of 64: d. Kudla

Round of 32 d. Shapovalov

Round of 16: d. Raonic

Quarter-Final: d. Tsitsipas

Semi-Final: d. Rublev#MiamiOpenpic.twitter.com/5JFPvoQPf7 — ATP Tour (@atptour) April 3, 2021

Rywal polskiego tenisisty, czyli Sinner, po raz trzeci w karierze zagra w finale imprezy ATP. Dwa poprzednie wygrał (Sofia 2020, Melbourne 2021). Co ciekawe, 19-latek jest w tym roku jednym z deblowych partnerów Hurkacza. Grali razem w Melbourne i Dubaju. W pojedynku singlowym w turnieju ATP jeszcze się nie spotkali.

Poprzednim Polakiem w czołowej czwórce imprezy Masters 1000 w singlu był Jerzy Janowicz. Łodzianin to finalista turnieju w słynnej paryskiej hali Bercy z 2012 roku.

Wynik półfinału:

Hubert Hurkacz - Andriej Rublow 6:3, 6:4

MC, Polsat Sport