Bomba transferowa! Uros Kovacevic zagra w PlusLidze

– Igor to bardzo ważna osoba w moim życiu. Powołał mnie do reprezentacji, gdy miałem zaledwie 16 lat. Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że będę mógł znowu z nim pracować – zdradza Kovačević.

To właśnie Kolaković jest jedną z pierwszych osób, która dostrzegła w nowym Jurajskim Rycerzu potencjał i wielki talent. Jak wspomina szkoleniowiec, Kovačević w wieku 17 lat grał już na poziomie swoich 25-letnich kolegów. W 2010 roku rozpoczął z nim pracę w ACH Lublana, a do 2014 roku współpracowali w reprezentacji Serbii, zdobywając razem m.in. złoto mistrzostw Europy w 2011 roku.

– Jego CV mówi wszystko, również o jego charakterze i osobowości. Mogę powiedzieć, że jestem przyjacielem jego rodziny, jego starszy brat, Nikola, też grał w reprezentacji, jego tata też grał w siatkówkę, a mama była lekkoatletką. Zatem jest to sportowa rodzina. Jego starszy brat teraz jest sędzią siatkarskim. Sport jest w ich krwi i to naprawdę fajne, że mamy okazję mieć Uroša w naszym klubie – podkreśla Kolaković.

Uroš Kovačević ma 28 lat. Urodził się w miejscowości Kraljevo znajdującej się we wschodniej części Serbii. Pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce stawiał właśnie w zespole Ribnica Kraljevo. Gdy miał 17 lat, przeniósł się do słoweńskiego ACH Volley Lublana, z którym dwukrotnie zdobył mistrzostwo Słowenii (2010/2011 i 2011/ 2012) oraz Puchar Słowenii (2011/ 2012). W 2011 roku zdobył złoto Ligi Środkowoeuropejskiej (MEVZA), a rok później sięgnął po jej srebrny medal. W tym czasie dwukrotnie wywalczył tytuł mistrza świata kadetów (2009, 2011), srebro mistrzostw Europy kadetów (2009), mistrzostwo Europy Kadetów (2011), brąz na mistrzostwach świata juniorów (2011) oraz brąz na mistrzostwach Europy juniorów (2010). W 2011 roku razem z seniorską reprezentacją Serbii zdobył złoto na mistrzostwach Europy.

– Był bardzo utalentowanym chłopakiem, bardzo szybko się rozwijał i już po pierwszym sezonie w ACH Volley zaczął być czołowym zawodnikiem tego klubu. Można powiedzieć, że od początku jego drogi z siatkówką byłem przy nim lub, patrząc z drugiej strony, to on był ze mną. Jestem pewny, że fani w Zawierciu i całej Polsce będą mogli cieszyć się jego siatkarskimi umiejętnościami. On nie jest zwykłym zawodnikiem, dla mnie jest artystą. Gra w inny sposób, niż pozostali, więc jestem pewien, że to będzie atrakcyjne dla wszystkich widzów oraz kibiców i jestem bardzo szczęśliwy, że Uroš dołączy do nas w następnym sezonie – przyznaje Kolaković.

Z Lublany Kovačević przeniósł się do zespołu Casa Modena, w której występował w latach 2012-2015. W swoim pierwszym włoskim klubie sięgnął po Puchar Włoch oraz srebro ligi włoskiej (oba w sezonie 2014/2015). Po nim zdecydował się na transfer do Calzedonii Werona, gdzie w 2016 roku zdobył Puchar Challenge.

W latach 2017-2020 reprezentował barwy Itasu Trentino, z którym w 2018 roku zdobył Klubowe Mistrzostwo Świata, a rok później sięgnął po Puchar CEV oraz został MVP finałów. Ostatni sezon spędził natomiast w zespole Beijing BAIC Motor, z którym zdobył Mistrzostwo Chin.

Jako reprezentant Serbii Kovačević jest trzykrotnym medalistą mistrzostw Europy. Dwa razy sięgał po złoto (2011, 2019), raz zdobył brąz (2017). Dodatkowo, w 2019 roku został wybrany MVP oraz najlepszym przyjmującym turnieju. Jest także srebrnym medalistą mistrzostw Europy U-23 (2013), podczas których sięgnął także po tytuł najlepszego przyjmującego zawodów. W 2015 roku zdobył srebro Ligi Światowej, a rok później wywalczył złoto.

– Uroš to nie tylko wybitny siatkarz, który bez wątpienia mieści się w ścisłym światowym topie, zwłaszcza pod względem wyszkolenia technicznego – chwali nowy nabytek prezes Kryspin Baran. – To też gracz, który potwierdził, że dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom jest w stanie poprowadzić drużynę do sukcesów, tak jak zrobił to dwa lata temu z Serbami, zdobywając mistrzostwo Europy i tytuł MVP imprezy. Teraz na dodatek po latach znowu będzie pracował z Igorem Kolakoviciem, który ukształtował go jako siatkarza. Wierzę, że w takiej konfiguracji odnajdzie się w roli lidera i pomoże nawiązać walkę z najbogatszymi ekipami PlusLigi – dodaje Prezes Zarządu Aluron CMC Warty Zawiercie.

– Postanowiłem dołączyć do Aluron CMC Warty ze względu na prezesa, Igora i kibiców. Jest to świetny klub i wierzę, że możemy w nadchodzącym sezonie osiągnąć wielkie sukcesy – mówi Kovačević.

