Rewanż w derbach! Siatkarski mistrz Polski nadal w grze o tytuł

ŁKS Commercecon znów zaczął mecz bez Valentiny Diouf. Przy stanie 2:0 w pierwszym secie boisko musiała opuścić Ewelina Wilińska, ale uraz rozgrywającej Grot Budowlanych nie okazał się groźny i po zabiegach fizjoterapeutów pod koniec seta wróciła do gry.

Zobacz także: Trzy kolejki do końca! Sytuacja w PlusLidze. Kto zagra w play-off? Kto spadnie?

Ekipa Budowlanych lepiej rozpoczęła to spotkanie, dobrze grała blokiem i uzyskała przewagę. Mistrzynie Polski wyrównały (10:10), a w środkowej części seta przejęły inicjatywę, mając wyraźną przewagę w ataku (13:15, 14:17). Gospodynie popełniły też kilka błędów, w efekcie ŁKS kontrolował sytuację w końcówce. Zuzanna Górecka zamknęła seta dwoma asami serwisowymi (18:25).

W drugiej odsłonie od początku przewagę uzyskały siatkarki ŁKS (5:9). Gospodynie poprawiły skuteczność w ataku, ale i tak nadal lepiej w tym elemencie prezentowały się mistrzynie Polski. Budowlane zmniejszały różnicę, ale ŁKS znów odskakiwał na kilka punktów (15:20). W końcówce siatkarki trenera Macieja Biernata jeszcze zerwały się do walki (21:23), ale dwie kolejne akcje przesądziły o wygranej Łódzkich Wiewiór (21:25).

W trzeciej partii gra obu ekip falowała. Lepiej rozpoczęły gospodynie (4:2), później przez chwilę dominował ŁKS (5:10). Siatkarki Grot Budowlanych zerwały się do walki i odrobiły straty (12:12). Po ataku Any Bjelicy było 14:13, następnie 19:17. Później znów do głosu doszły mistrzynie Polski. Dwa ataki Góreckiej, punktowy blok i było 20:22. Autowy atak rywalek dał ekipie ŁKS piłkę meczową (21:24), ale gospodynie obroniły się w trzech akcjach i po uderzeniu Andrei Mitrović rozpoczęła się gra na przewagi. Wojnę nerwów wygrały Budowlane, a bohaterką końcówki była Mitrović, która zamknęła seta asem serwisowym (27:25).

Czwarty set rozpoczął się od wyrównanej walki obu zespołów. W środkowej części poszła punktowa seria i przewagę uzyskał ŁKS (12:16). Utrzymywał ją przez pewien czas, ale w końcówce gospodynie złapały kontakt po błędzie rywalek (21:22). Kluczowe akcje padły jednak łupem mistrzyń Polski. Amanda Campos mocnym uderzeniem wywalczyła piłkę meczową (21:24), a brakujący punkt zdobyła Anastazja Hryshchuk (22:25).

Skrót meczu Grot Budowlani – ŁKS Commercecon:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Andrea Mitrović (19), Ana Bjelica (18), Jelena Blagojević (12), Małgorzata Lisiak (11) – Grot Budowlani; Anastazja Hryshchuk (19), Amanda Campos (15), Zuzanna Górecka (13) – ŁKS Commercecon. MVP: Zuzanna Górecka (11/21 = 52% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe).

Rywalizacja w ćwierćfinałach Tauron Ligi toczy się do dwóch wygranych meczów. Spotkanie numer trzy w parze ŁKS Commercecon – Grot Budowlani zostanie rozegrane w sobotę 30 marca w Sport Arenie.

Grot Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (18:25, 21:25, 27:25, 22:25)

Budowlani: Ana Bjelica, Jelena Blagojević, Małgorzata Lisiak, Ewelina Wilińska, Mackenzie May, Kinga Różyńska – Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska, Andrea Mitrović, Marta Pol. Trener: Maciej Biernat.

ŁKS: Amanda Campos, Kamila Witkowska, Roberta Ratzke, Aleksandra Dudek, Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Anastazja Hryshchuk – Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Zuzanna Górecka, Kinga Drabek (libero), Aleksandra Gryka, Julita Piasecka. Trener: Alessandro Chiappini.

ŁKS [4] – Budowlani [5] 1—1

2024-03-21: ŁKS Commercecon Łódź – Grot Budowlani Łódź 2:3 (23:25, 26:24, 21:25, 25:22, 10:15)

2024-03-26: Grot Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (18:25, 21:25, 27:25, 22:25)

2024-03-30: ŁKS Commercecon Łódź – Grot Budowlani Łódź (sobota, godzina 16.00).

WYNIKI I TABELA TAURON LIGI SIATKAREK