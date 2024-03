Trzy kolejki do końca! Sytuacja w PlusLidze. Kto zagra w play-off? Kto spadnie?

Za nami już 27. kolejek fazy zasadniczej PlusLigi. Do zakończenia tej części sezonu pozostały zaledwie trzy serie spotkań, ale również wiele znaków zapytania. Kto zajmie pierwsze miejsce w tabeli? Kto znajdzie się w czołowej ósemce i zagra w play-off? Kto spadnie z ekstraklasy siatkarzy? Jaka jest sytuacja w tabeli PlusLigi tuż przed rozstrzygnięciami?

Liderem tabeli po 27. kolejkach jest Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski są bardzo blisko wygrania fazy zasadniczej. Goniące jastrzębian ekipy Projektu Warszawa i Aluron CMC Warty Zawiercie mają po pięć punktów straty. Niezwykle interesująco dla układu czołówki tabeli zapowiada się starcie 28. kolejki Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek: Wyniki i skróty pierwszych meczów ćwierćfinałowych

Kolejne drużyny w ligowej stawce to Asseco Resovia, Bogdanka LUK Lublin i Trefl Gdańsk, które rywalizować będą o miejsca 4–6 w tabeli. Rzeszowianie mają trzy oczka przewagi nad ekipą z Lublina i cztery nad Treflem. I tu dojdzie do bezpośrednich starć zainteresowanych zespołów – w 29. kolejce Asseco Resovia przyjedzie do Lublina, a w 30. gościć będzie na Podpromiu gdański Trefl. Czołowa piątka ma już zapewnioną grę w fazie play-off. Bardzo blisko awansu jest też Trefl, który ma osiem punktów przewagi nad kolejną ekipą i będzie chciał w ostatnich kolejkach postawić kropkę nad "i".

Najciekawiej jest na pozycjach 7–11. Pięć drużyn, a różnica zaledwie czterech punktów – PSG Stal Nysa (40), Indykpol AZS Olsztyn (40), Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (39), PGE GiEK Skra Bełchatów (36), Barkom-Każany Lwów (36)... Tu walka może toczyć się do ostatniej piłki.

Będąca w teoretycznie najlepszej sytuacji Stal ma dwóch rywali z czołówki – Projekt i Aluron u siebie. Indykpol AZS zmierzy się z Treflem i Projektem. ZAKSA też ma w planach mecze z czołowymi ekipami – zagra na wyjeździe w Zawierciu i Jastrzębiu-Zdroju. Co ciekawe, drużyny z Nysy, Olsztyna i Kędzierzyna-Koźla czekają też mecze ze Ślepskiem Malow Suwałki.

Czy o miejsce w ósemce są w stanie powalczyć jeszcze PGE GiEK Skra Bełchatów i Barkom-Każany Lwów? Bełchatowianie podejmą u siebie walczących o utrzymanie Czarnych, a później zagrają na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem. Drużyna ze Lwowa ma przed sobą mecze z dwiema najsłabszymi ekipami w tabeli – GKS i Enea Czarnymi. W ostatniej kolejce Skra podejmie Barkom – czy obie drużyny będą jeszcze wówczas w grze o play-off?

Na dole tabeli najtrudniej wygląda sytuacja Enea Czarnych. Siatkarze z Radomia pokonali ostatnio GKS 3:0, ale i tak tracą do zespołu z Katowic cztery punkty, a do KGHM Cuprum Lubin – pięć. Przypomnijmy, że ostatnia drużyna w tabeli fazy zasadniczej pożegna się z PlusLigą.

Trzy najsłabsze ekipy w tabeli będą grały ze sobą w ostatnich kolejkach – Cuprum najpierw zmierzy się z GKS, a w ostatniej kolejce pojedzie do Radomia. Jeśli siatkarze Czarnych chcą do końca pozostać w grze o utrzymanie, muszą coś ugrać w meczach ze Skrą i Barkomem, czyli zespołami walczącymi jeszcze o miejsce w ósemce.

Tabela PlusLigi po 27. kolejkach i mecze do rozegrania:

1. Jastrzębski Węgiel – 69 punktów

Aluron CMC Warta Zawiercie (30 marca - dom), PGE GiEK Skra Bełchatów (3 kwietnia - dom), Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (6 kwietnia - dom).

2. Projekt Warszawa – 64 punkty

PSG Stal Nysa (29 marca – wyjazd), Indykpol AZS Olsztyn (3 kwietnia – dom), Exact Systems Hemarpol Częstochowa (7 kwietnia – wyjazd).

3. Aluron CMC Warta Zawiercie – 64 punkty

Jastrzębski Węgiel (30 marca – wyjazd), Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2 kwietnia – dom), PSG Stal Nysa (6 kwietnia – wyjazd).

4. Asseco Resovia – 52 punkty

KGHM Cuprum Lubin (28 marca – dom), Bogdanka LUK Lublin (3 kwietnia – wyjazd), Trefl Gdańsk (7 kwietnia – dom).

5. Bogdanka LUK Lublin – 49 punktów

Exact Systems Hemarpol Częstochowa (30 marca – wyjazd), Asseco Resovia (3 kwietnia – dom), GKS Katowice (8 kwietnia – wyjazd).

6. Trefl Gdańsk – 48 punktów

Indykpol AZS Olsztyn (30 marca – wyjazd), Exact Systems Hemarpol Częstochowa (4 kwietnia – dom), Asseco Resovia (7 kwietnia – wyjazd).

7. PSG Stal Nysa – 40 punktów

Projekt Warszawa (29 marca – dom), Ślepsk Malow Suwałki (2 kwietnia – wyjazd), Aluron CMC Warta Zawiercie (6 kwietnia – dom).

8. Indykpol AZS Olsztyn – 40 punktów

Trefl Gdańsk (30 marca – dom), Projekt Warszawa (3 kwietnia – wyjazd), Ślepsk Malow Suwałki (6 kwietnia – dom).

9. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – 39 punktów

Ślepsk Malow Suwałki (29 marca – dom), Aluron CMC Warta Zawiercie (2 kwietnia – wyjazd), Jastrzębski Węgiel (6 kwietnia – wyjazd).

10. PGE GiEK Skra Bełchatów – 36 punktów

Enea Czarni Radom (30 marca – dom), Jastrzębski Węgiel (3 kwietnia – wyjazd), Barkom-Każany Lwów (7 kwietnia – dom).

11. Barkom-Każany Lwów – 36 punktów

GKS Katowice (28 marca – wyjazd), Enea Czarni Radom (4 kwietnia – dom), PGE GiEK Skra Bełchatów (7 kwietnia – wyjazd).

12. MKS Ślepsk Malow Suwałki – 24 punkty

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (29 marca – wyjazd), PSG Stal Nysa (2 kwietnia – dom), Indykpol AZS Olsztyn (6 kwietnia – wyjazd).

13. Exact Systems Hemarpol Częstochowa – 24 punkty

Bogdanka LUK Lublin (30 marca – dom), Trefl Gdańsk (4 kwietnia – wyjazd), Projekt Warszawa (7 kwietnia – dom)

14. KGHM Cuprum Lubin – 23 punkty

Asseco Resovia (28 marca – wyjazd), GKS Katowice (1 kwietnia – dom), Enea Czarni Radom (8 kwietnia – wyjazd).

15. GKS Katowice – 22 punkty

Barkom-Każany Lwów (28 marca – dom), KGHM Cuprum Lubin (1 kwietnia – wyjazd), Bogdanka LUK Lublin (8 kwietnia – dom).

16. Enea Czarni Radom – 18 punktów

PGE GiEK Skra Bełchatów (30 marca – wyjazd), Barkom-Każany Lwów (4 kwietnia – wyjazd), KGHM Cuprum Lubin (8 kwietnia – dom).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI