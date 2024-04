Legenda odchodzi z Jastrzębskiego Węgla! Co za informacje przed końcem sezonu

Choć wszystkie sety były "na styku", to Jastrzębski Węgiel zakończył to spotkanie w trzech partiach. Najbardziej wartościowym zawodnikiem został Jurij Gladyr. I to właśnie on po meczu zaskoczył niejednego kibica swoją wypowiedzią.

ZOBACZ TAKŻE: Festiwal bloków w finale PlusLigi! Jastrzębski Węgiel zdeklasował Aluron CMC Wartę Zawiercie

- Będziemy mieli co najmniej dwie okazje, by obronić tytuł, ale będziemy chcieli tego dokonać w pierwszym meczu, w sobotę. Zapraszam wszystkich na halę w Jastrzębiu-Zdroju. To będą moje ostatnie mecze w koszulce Jastrzębskiego Węgla - ogłosił środkowy w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport.

Gladyr bronił barw Jastrzębskiego Węgla od 2019 roku. Dwukrotnie sięgnął z nim po mistrzostwo Polski, a raz po wicemistrzostwo. Jastrzębianie zdobyli także dwa Superpuchary. W 2023 roku zajęli drugie miejsce w Lidze Mistrzów, w wielkim finale ulegając Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Rewanżowe spotkanie w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się w sobotę 27 kwietnia o godz. 18:00. Transmisja w Polsacie Sport.

Cała wypowiedź Gladyra w załączonym materiale wideo: