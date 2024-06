W turniejach siatkówki halowej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zagra po dwanaście reprezentacji męskich i żeńskich. Rywalizacja w tej dyscyplinie sportu będzie się rozgrywała od 27 lipca do 11 sierpnia.

Jak można było awansować na igrzyska olimpijskie? Występ w turnieju siatkarzy i siatkarek zapewniony miała reprezentacja gospodarzy – Francja. Sześć kolejnych zespołów awansowało z interkontynentalnych turniejów kwalifikacyjnych, które rozegrano w 2023 roku. W ten sposób kwalifikację uzyskały reprezentacje Polski siatkarek oraz siatkarzy. Pozostałych pięć drużyn wyłoniono na podstawie rankingu FIVB po fazie interkontynentalnej Ligi Narodów 2024.

Formuła turnieju siatkarskiego igrzysk w Paryżu. Nowe zasady, zmiany

W formule zawodów doszło do ogromnej zmiany. Od igrzysk w 1972 roku uczestnicy turnieju byli podzieleni na dwie grupy. Początkowo awans z nich bezpośrednio do półfinałów uzyskiwały po dwie najlepsze ekipy. Od 1992 roku nieco zmodyfikowano te zasady – z każdej z grup, w których grało po sześć drużyn, awans uzyskiwały po cztery, które grały następnie w ćwierćfinale.

Na igrzyskach w Paryżu reprezentacje podzielone zostały na trzy grupy po cztery zespoły. Będą rywalizowały systemem każdy z każdym. Awans do ćwierćfinału wywalczą po dwie najlepsze ekipy w tabeli oraz dwa zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Pary ćwierćfinałowe zostaną ustalone na podstawie połączonego systemu rankingowego drużyn.

Zwycięzcy ćwierćfinałów awansują do czołowej czwórki, a przegrywający pożegnają się z turniejem. Drużyny, które wygrają w półfinałach zagrają w wielkim finale, a pokonani będą rywalizowali o brązowy medal olimpijski.

Podział na grupy turnieju siatkarzy IO Paryż 2024:

grupa A: Francja, Słowenia, Kanada, Serbia

grupa B: Polska, Włochy, Brazylia, Egipt

grupa C: Japonia, USA, Argentyna, Niemcy.

Podział na grupy turnieju siatkarek IO Paryż 2024:

grupa A: Francja, USA, Chiny, Serbia

grupa B: Brazylia, Polska, Japonia, Kenia

grupa C: Włochy, Turcja, Holandia, Dominikana.

O kolejności w grupach będą decydowały: 1. liczba wygranych meczów, 2. zdobyte punkty (3:0, 3:1 – 3 punkty, 3:2 – 2 punkty, 2:3 – 1 punkt, 1:3, 0:3 – 0 punktów), 3. ratio setów, 4. ratio małych punktów, 5. wynik meczu pomiędzy drużynami.

Igrzyska w Paryżu - kiedy będą rozgrywane mecze siatkarzy?

Dni rozgrywania meczów siatkarzy na igrzyskach w Paryżu – od 27 lipca (sobota) do 3 sierpnia (sobota) zostanie rozegrana faza grupowa; ćwierćfinały odbędą się w poniedziałek 5 sierpnia, a półfinały w środę 7 sierpnia; mecz o trzecie miejsce zaplanowano na piątek 9 sierpnia, a finał na sobotę 10 sierpnia.

Godziny rozgrywania spotkań: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00 (faza grupowa i ćwierćfinały), 16.00, 20.00 (półfinały), 16.00 (mecz o brązowy medal), 13.00 (mecz o złoty medal).



Igrzyska w Paryżu - kiedy będą rozgrywane mecze siatkarek?

Dni rozgrywania meczów siatkarek na igrzyskach w Paryżu – od 28 lipca (niedziela) do 4 sierpnia (niedziela) zostanie rozegrana faza grupowa; ćwierćfinały zaplanowano na wtorek 6 sierpnia, a półfinały na czwartek 8 sierpnia; mecz o trzecie miejsce odbędzie się w sobotę 10 sierpnia, a finał w niedzielę 11 sierpnia.

Godziny rozgrywania spotkań: 09.00, 13:00, 17.00, 21.00 (faza grupowa i ćwierćfinały), 16.00, 20.00 (półfinały), 17.15 (mecz o brązowy medal), 13.00 (mecz o złoty medal).

Składy drużyn siatkarskich na igrzyskach w Paryżu

Po raz pierwszy w historii olimpijskich zawodów siatkarskich każda z reprezentacji będzie mogła powołać dodatkowego gracza. Rezerwowy to tzw. zawodnik niekonkurencyjny. Będzie on mógł zastąpić kolegę z drużyny w przypadku kontuzji lub problemów zdrowotnych jako joker medyczny. W związku z tym składy drużyn powiększą się z 12 do 13 zawodników (12+1).