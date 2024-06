Polscy siatkarze poznali rywali w igrzyskach olimpijskich! Hity już w fazie grupowej

W turnieju siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zagra dwanaście reprezentacji. Rywalizacja w tej dyscyplinie sportu będzie się rozgrywała od 27 lipca, a finał zaplanowano na sobotę 10 sierpnia.

W pierwszej fazie turnieju dwanaście drużyn będzie rywalizowało w trzech grupach, po cztery zespoły w każdej. Awans do ćwierćfinału wywalczą po dwie najlepsze ekipy oraz dwa zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Przed losowaniem rozstawiono gospodarza (Francja) oraz dwie najlepsze drużyny z rankingu FIVB (Polska, Japonia). Pozostałe reprezentacje, które wywalczyły olimpijską kwalifikację zostały dolosowane z koszyków – I (Słowenia, Włochy, USA), II (Brazylia, Argentyna, Kanada), III (Serbia, Niemcy, Egipt).

Polacy trafili do trudniej grupy, w której zmierzą się z Włochami, Brazylią oraz Egiptem. Z reprezentacją Italii przegrali w finale mistrzostw świata 2022, ale wygrali w finale mistrzostw Europy 2023. Rywalizacja Polaków z Brazylią to siatkarski klasyk. Obie ekipy w XXI wieku trzykrotnie grały ze sobą w finale mistrzostw świata. Już w czwartek zmierzą się w ćwierćfinale Ligi Narodów. Egipt to aktualny mistrz Afryki w siatkówce (2023); jest najsłabszą drużyną igrzysk w rankingu FIVB, w którym zajmuje 19. miejsce.

Wyniki losowania grup turnieju siatkarzy IO Paryż 2024:

grupa A: Francja, Słowenia, Kanada, Serbia

grupa B: Polska, Włochy, Brazylia, Egipt

grupa C: Japonia, USA, Argentyna, Niemcy.