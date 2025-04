Pierwszy mecz półfinału dla siatkarek ŁKS! Emocje tylko w trzecim secie

W pierwszym secie, po wyrównanym początku (8:8), oglądaliśmy koncertową grę ŁKS Commercecon. Dobra gra w bloku i obronie sprawiała, że siatkarki PGE Grot Budowlanych miały problemy ze skończeniem akcji. Gospodynie wygrały cztery (14:9), a później pięć akcji z rzędu (21:11) i wynik wyraźnie się rozjechał. W końcówce ŁKS kontrolował sytuację, a serwis rywalek w siatkę zamknął tę część meczu (25:17).

Od początku drugiej odsłony siatkarki ŁKS poszły za ciosem. Szybko uzyskały przewagę (3:0), którą powiększały grając pewnie i skutecznie. W środkowej części seta różnica wzrosła do siedmiu oczek (17:10), wówczas jednak przebudziła się ekipa Budowlanych. Dobry fragment zanotowała Karolina Drużkowska i przewaga ŁKS stopniała do jednego punktu (19:18). Końcówka należała jednak do zespołu trenera Zbigniewa Bartmana - blokiem i atakiem punktowała Anna Obiała, a w ostatniej akcji piłka po przebiciu Klaudii Alagierskiej wylądowała przed linią dziewiątego metra (25:21).

Trzecia partia rozpoczęła się od wyrównanej gry obu zespołów. Później przewagę uzyskały siatkarki ŁKS, które po ataku Natalii Mędrzyk prowadziły 14:10. Rywalki ruszyły w pogoń i odrobiły straty (18:18). W końcówce ekipa Budowlanych uzyskała minimalną przewagę (20:22), miała piłkę setową po punktowym bloku (22:24), ale gospodynie doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Drużyna trenera Macieja Biernata miała łącznie pięć piłek setowych, ale wojnę nerwów wygrał ŁKS. W ostatniej akcji Lana Scuka skutecznie zaatakowała po bloku rywalek, pieczętując pierwsze półfinałowe zwycięstwo (29:27).

Najwięcej punktów: Anna Obiała (14), Klaudia Alagierska (12), Lana Scuka (12), Natalia Mędrzyk (11) – ŁKS; Karolina Drużkowska (14), Jelena Blagojević (13) – Budowlani. Mocną bronią ekipy ŁKS był blok (14–9). MVP: Marlena Kowalewska.

ŁKS Commercecon Łódź - PGE Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:17, 25:21, 29:27)

ŁKS: Marlena Kowalewska, Lana Scuka, Klaudia Alagierska, Weronika Gierszewska, Natalia Mędrzyk, Anna Obiała – Maria Stenzel (libero) oraz Regiane Bidias, Zuzanna Górecka, Anastazja Hryszczuk, Angelika Gajer. Trener: Zbigniew Bartman.

Budowlani: Paulina Damaske, Dominika Sobolska-Tarasova, Terry Enweonwu, Karolina Drużkowska, Sasa Planinsec, Alicja Grabka – Justyna Łysiak (libero) oraz Małgorzata Lisiak, Jelena Blagojević, Aleksandra Wenerska, Kornelia Drosdowska (libero), Afedo Manyang, Ewelina Wilińska. Trener: Maciej Biernat.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–0 dla ŁKS. Drugi mecz we wtorek 8 kwietnia o godzinie 17.30.

