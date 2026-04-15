Siatkarska dominacja! Trzy sety w pierwszym meczu finału Tauron Ligi

Spotkanie lepiej rozpoczęły rzeszowianki, które po dwóch asach serwisowych Taylor Bannister prowadziły 8:3. Siatkarki PGE Budowlanych próbowały włączyć się do gry (10:7), ale później poszła nokautująca seria akcji wygranych przez gospodynie przy zagrywkach Julity Piaseckiej - od stanu 13:8 do 21:8. Siatkarki Developresu grały skutecznie, a rywalki popełniły kilka kosztownych błędów. W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakowała Oliwia Sieradzka (25:12).

Druga odsłona była bardziej wyrównana. Pierwsze akcje padły łupem ekipy z Łodzi (1:4), a gospodynie szybko dogoniły rywalki (5:5). Dalsza część seta toczyła się przy przewadze skuteczniejszych w ataku siatkarek Developresu (10:7, 15:11), ale przyjezdne jeszcze w końcówce były w grze (21:19). Kluczowe akcje wygrały jednak rzeszowianki - Laura Heyrman atakiem blok-aut wywalczyła piłkę setową, a po chwili Julita Piasecka mocnym uderzeniem ustaliła wynik na 25:20.

DevelopRes nie zwalniał tempa w kolejnej partii. Już w początkowym fragmencie poszła seria ośmiu siedmiu wygranych akcji (10:7), a później oglądaliśmy popis Taylor Bannister w polu serwisowym i różnica przekroczyła dziesięć oczek (16:5). W dalszej części seta rzeszowianki kontrolowały sytuację, pewnie zmierzając po wygraną. Bannister wywalczyła piłkę meczową (24:13), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Laura Heyrman (25:14).

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (23), Svitlana Dorsman (11), Julita Piasecka (11) – DevelopRes, Maja Storck (16) – Budowlani. Dominacja gospodyń w polu serwisowym (asy 10-1), punkty zdobyte przy własnej zagrywce 30-7! Rzeszowianki były też skuteczniejsze w ataku (43%-29%), lepiej punktowały blokiem (9-6), lepiej grały w obronie oraz przyjęciu (53%-42%) i popełniły mniej błędów (10, przy 14 rywalek). MVP: Taylor Bannister (15/33 = 43% skuteczności w ataku + 6 asów + 2 bloki).

DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:0 (25:12, 25:20, 25:14)

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Laura Jansen, Magda Kubas. Trener: Jelena Blagojević.

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Karolina Drużkowska, Nadia Siuda, Bruna Honorio, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 1–O dla Developresu.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI