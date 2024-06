Nadchodzi czas decyzji. Kiedy Nikola Grbić wybierze kadrę na igrzyska olimpijskie?

- Możemy być lepsi. To są małe rzeczy, ale jestem zadowolony. Nie graliśmy z najmocniejszymi zespołami. Graliśmy na naszym poziomie - powiedział po meczu Polska - Kuba w Lidze Narodów siatkarzy Nikola Grbić. Selekcjoner reprezentacji Polski przekazał również, kiedy wybierze skład drużyny, która pojedzie na igrzyska olimpijskie.

W niedzielę Biało-Czerwoni pokonali Kubańczyków 3:0. Tym samym udanie zakończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów. W przyszłym tygodniu w Łodzi odbędzie się turniej finałowy. I to właśnie po nim serbski szkoleniowiec zamierza podjąć decyzję, którzy siatkarze udadzą się do Paryża, by walczyć o medale igrzysk olimpijskich.

- Ostateczną decyzję chcę podjąć po turnieju w Łodzi. Nie lubię spekulować, nie czytam komentarzy. Dla mnie najważniejsze jest to, co robimy na boisku i jak gramy w siatkówkę - tłumaczył Grbić.

Jednocześnie podkreślił, że decyzje, które przyjdzie mu podjąć, będą bardzo trudne.

- Wszyscy są fantastyczni. Będzie mi bardzo trudno decydować. Ja wiem, jak oni trenują, jak oni chcą, jakie mają motywacje, żeby tam być. Dlatego będzie trudno - mówił.

Selekcjoner wypowiedział się także na temat zbliżającego się losowania fazy grupowej IO. Zaznaczył, że w Paryżu nie będzie łatwych spotkań niezależnie od tego, z kim Biało-Czerwonym przyjdzie się mierzyć.

- To nie jest ważne. Będzie mieć trudną grupę i trudny ćwierćfinał. Musimy się przygotować na to. Nie ma kalkulacji. Będzie mocny przeciwnik, będzie bardzo trudno. Musimy grać naszą najlepszą siatkówkę.

