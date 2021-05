Oficjalnie: Grbić za Heynena. Serb wraca do SuperLegi

O tym transferze mówiło się od dawna, ale dopiero 18 maja przenosiny stały się faktem. Oficjalna strona Perugii poinformowała o przyjściu Serba, który w przeszłości pracował już we włoskim klubie. Grbić rozpoczynał tutaj swoją karierę trenerską w sezonie 2014/2015. Teraz pełen nowych doświadczeń i sukcesów będzie próbował odzyskać z drużyną tytuł mistrzów Włoch.





- Ani ja, ani klub nie jesteśmy tacy sami jak siedem lat temu. Zmieniliśmy się na lepsze, więc myślę, że ta przygoda z Perugią będzie znacznie lepsza. Mam nadzieję, że sięgniemy po trofea – powiedział na łamach oficjalnej stronie klubu.



We wtorek ZAKSA poinformowała o rozstaniu z Grbiciem z przyczyn osobistych i chęci powrotu do Włoch. Niespełna 24 godziny później wiemy już, że triumfator siatkarskiej Ligi Mistrzów będzie kontynuował swoją karierę w SuperLedze. Warto zaznaczyć, że w grudniu ubiegłego roku przedłużył kontrakt z wicemistrzami Polski o dwa lata.





- Zawsze chciałem wrócić do Perugii, gdzie zaczynałem trenować. Teraz oczywiście klub jest jednym z najlepszych na świecie pod względem budżetu, organizacji oraz kibiców. Cieszę się, że dostałem szansę pracy we Włoszech właśnie z tą drużyną – zaznaczył.





Nikola Grbić is our new coach! 📛



Welcome back ❤️



🆕 https://t.co/SFSfsSaalR#goSir #BlockDevils #Volleyball #WelcomeBackNikola pic.twitter.com/x6rbN4wQJa