Siatkarki z Rzeszowa grają dalej! Poznaliśmy pierwszą parę półfinałową Tauron Ligi

W drugim spotkaniu ćwierćfinału Tauron Ligi Moya Radomka Radom przegrała z PGE Rysicami Rzeszów 0:3. Siatkarki z Rzeszowa wygrały drugie spotkanie i wywalczyły awans do półfinału. Zmierzą się w nim z drużyną BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Po wyrównanym początku meczu (9:9), przewagę uzyskały siatkarki z Rzeszowa. Po ataku Ann Kalandadze było 9:12, po punktowym bloku – 10:14. W dalszej części seta PGE Rysice odjechały przeciwniczkom (13:19). Problemem radomianek były w tej partii błędy własne. Co prawda w końcówce obroniły trzy piłki setowe, asa posłała Martyna Swirad, ale skuteczny atak Gabrieli Orvosovej zamknął seta (21:25).

Druga osłona od początku toczyła się pod dyktando PGE Rysic (1:5). Przyjezdne wygrały siedem akcji z rzędu, gdy zagrywała Orvosova i różnica przekroczyła dziesięć oczek (3:15). Zapowiadało się na pogrom, ale siatkarki Radomki zerwały się do walki i w pewnym momencie różnica stopniała do trzech oczek (18:21). Rysice dowiozły jednak przewagę do końca, a Amanda Coneo skutecznym atakiem ustaliła wynik na 21:25.

W trzeciej partii obie ekipy toczyły wyrównaną walkę na początku, później na kilka punktów odskoczyły rzeszowianki (9:13). Gospodynie złapały kontakt przy dobrych zagrywkach (14:15), walczyły do końca, ale Rysice utrzymały przewagę, wygrywając kluczowe akcje w końcówce. Magdalena Jurczyk posłała asa (19:23), przestrzelona zagrywka rywalek dała im piłkę meczową, a w ostatniej akcji Wiktoria Kowalska obiła blok gospodyń (20:25).



Skrót meczu Radomka - Rysice:



Najwięcej punktów: Monika Gałkowska (15), Natalia Murek (11) – Moya Radomka; Gabriela Orvosova (15), Ann Kalandadze (14), Weronika Centka (11), Amanda Coneo (10) – PGE Rysice. Dominacja rzeszowianek w bloku (3–12). MVP: Weronika Centka (5/7 = 71% skuteczności w ataku + 6 bloków).

MOYA Radomka Radom – PGE Rysice Rzeszów 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)

Radomka: Marie Schölzel, Marta Łyczakowska, Natalia Murek, Martyna Świrad, Monika Gałkowska, Hilary Johnson – Maria Stenzel (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Paulina Reiter, Angelika Gajer, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Dagmara Dąbrowska, Kornelia Moskwa. Trener: Jakub Głuszak.

Rysice: Katarzyna Wenerska, Amanda Coneo, Magdalena Jurczyk, Gabriela Orvosova, Ann Kalandadze, Weronika Centka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Magda Kubas (libero), Anna Obiała, Wiktoria Kowalska, Gabriela Makarowska-Kule. Trener: Stephane Antiga.

Rysice [3] – Radomka [6] 2—0

2024-03-23: PGE Rysice Rzeszów – MOYA Radomka Radom 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)

2024-03-27: MOYA Radomka Radom – PGE Rysice Rzeszów 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)

Awans: PGE Rysice Rzeszów.

