"Wiem, że jesteśmy w stanie przywieźć medal do Polski". Fornal z mocnym komunikatem

Już za trzy dni siatkarska reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Egipt. Chwilę przed wylotem do stolicy Francji nasi reprezentanci odebrali olimpijskie nominacje.

W kadrze Biało-Czerwonych znaleźli się zawodnicy, którzy doskonale znają smak występów na igrzyskach olimpijskich. W drużynie Nikoli Grbicia nie brakuje jednak olimpijskich debiutantów a wśród nich zawodnik Jastrzębskiego Węgla - Tomasz Fornal.

- Rozdanie nominacji to bardzo fajna uroczystość. Miałem okazję widzieć ją na żywo trzy lata temu, przed igrzyskami w Tokio, a teraz wziąłem w niej udział. To świetne doświadczenie. Możliwość odebrania tej nominacji to niezwykle przyjemna rzecz - przyznał Fornal.

ZOBACZ TAKŻE: Smarzek przyznała to podczas wywiadu. "Muszę się trochę powstrzymać, żeby się nie popłakać"

Forma naszych siatkarzy w ostatnich tygodniach nieco falowała. Porażka z Francją w półfinale Ligi Narodów a dzień później pewne zwycięstwo nad Słoweńcami w walce o brąz. Komplet zwycięstw w Memoriale Huberta Wagnera i porażka z Japonią w towarzyskim turnieju w Gdańsku. Czy kibice mają powody do obaw przed pierwszym meczem z Egiptem?

- Zobaczymy, w jakiej będziemy formie w trakcie najważniejszych meczów. Na pewno w ostatnim czasie było kilka rzeczy, które mogliśmy zrobić lepiej czy zagrać lepiej. Ten turniej w Gdańsku nie wyglądał super i nie możemy być z niego w pełni dumni. Warto zaznaczyć, że to nie był to jednak docelowy turniej. Ten najważniejszy jest przed nami i to w Paryżu musimy być w najmocniejszej dyspozycji. Liczymy, że tak będzie - zaznaczył siatkarz.

Jak zmieniał się Tomasz Fornal? Zobacz galerię

Fornal odniósł się również do atmosfery panującej wewnątrz reprezentacji Polski. Rok temu zawodnicy Nikoli Grbicia byli nie do zatrzymania. Pasmo zwycięstw przyniosło naszej kadrze złoto Ligi Narodów i Mistrzostwo Europy.

- Atmosfera jest dobra. Kadra jest praktycznie taka sama jak rok temu. Trzeba było tylko ją okroić o kilka nazwisk. Nastroje wewnątrz reprezentacji są takie jak rok temu. Wierzę w zwycięstwa i w naszą dobrą grę. Wiem, że jesteśmy w stanie przywieźć co najmniej medal do Polski - podsumował Fornal.