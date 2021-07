Tokio 2020: Amerykanie w komplecie na kilkanaście godzin przez pierwszym meczem

Jako przedostatni, tuż przed ceremonią otwarcia, dołączył do składu Zach LaVine, który nie „załapał się” ma poniedziałkowy lot reprezentacji do Tokio z powodu przepisów protokołu bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.

Koledzy mają ogromny szacunek dla całej trójki, która dołączyła do nich tuż przed rozpoczęciem rywalizacji.

„To prawdziwi profesjonaliści, kochający rywalizację, którzy właśnie przed chwilą skończyli walkę o mistrzostwo NBA, a mimo to dotrzymali słowa i stawili się tu. Mam dla nich duży szacunek. Gdyby nie było to dla nich ważne (turniej igrzysk - PAP) to zapewne nie pojawiliby się tutaj” - powiedział kolega z zespołu Draymond Green.

Mistrzowie w barwach Bucks: Middleton i Holiday podróż do Tokio rozpoczęli w piątek, lecąc z Milwaukee do Seattle, kilkanaście godzin po tym, jak z kibicami świętowali na ulicach wywalczenie mistrzowskich pierścieni. W Seattle dołączył do nich Booker z ekipy Phoenix Suns, która w finałach przegrała z „Kozłami” 2-4.

„Myślę, że będą zdolni do gry (trzej zawodnicy - PAP), ale zobaczymy co się zdarzy. Jako zespół będziemy gotowi na wszystko, nawet na to, że nie będą w stanie grać” - powiedział LaVine.

Amerykanie, którzy w Rio de Janeiro zdobyli złoto i w Tokio walczyć będą o czwarte z rzędu mistrzostwo olimpijskie, rozpoczną walkę w gr. A spotkaniem z Francuzami. Z „Trójkolorowymi” przegrali w ćwierćfinale MŚ 2019 w Chinach 79:89 i ostatecznie zajęli siódme miejsce - po kolejnej porażce z Serbami (89:94) i zwycięstwie nad Polakami (87:74). Innymi rywalami USA w grupie A w Tokio będą Iran oraz Czechy. Do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z trzech grup oraz dwie z trzech z trzecich miejsc z najlepszym bilansem punktów i koszy.