Nicola Zalewski skomentował powołanie do reprezentacji Polski

Dla 19-letniego Zalewskiego jest to pierwsze powołanie do dorosłej reprezentacji. Pomocnik ma na swoim koncie występy w juniorskich drużynach Biało-Czerwonych, a teraz stanie przed szansą debiutu w seniorskiej kadrze. Urodzony we Włoszech piłkarz jest uprawniony również do gry właśnie w kadrze Italii.

Zalewski zabrał głos w sprawie powołania na swoim profilu na Instagramie. "Nigdy nie przestawaj marzyć" - napisał, w języku włoskim, utalentowany zawodnik.



Urodzony w 2002 roku piłkarz ma na swoim koncie dwa występy w seniorskiej drużynie Romy. Aktualnie przygotowuje się do nowego sezonu pod okiem słynnego Jose Mourinho.

BS, Polsat Sport