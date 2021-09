EBL: MKS Dąbrowa Górnicza zdecydowanie lepszy w Gliwicach

Dąbrowianie bardzo dobrze weszli w spotkanie, a po rzutach Michała Nowakowskiego i Michaela Lewisa prowadzili 7:0. Straty rzutami z dystansu starał się później odrabiał Roberts Stumbris, ale podobną “bronią” odpowiadał ponownie Nowakowski. Po trafieniu Derricka Fennera przewaga gości wzrosła do 11 punktów. Po 10 minutach było ostatecznie 29:19. W drugiej kwarcie zespół trenera Jacka Winnickiego utrzymywał dobre tempo w ofensywie. Do ataku włączyli się Nicolas Moore oraz Filip Małgorzaciak, co przeniosło się nawet na 15 punktów różnicy. Gliwiczanie starali się uruchomić w ataku Adama Ramstedta, ale to było za mało na przeciwników. Po kolejnej trójce Małgorzaciaka pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:35.

Po przerwie drużyna z Dąbrowy Górniczej utrzymywała swój rytm gry, a co za tym idzie - przewagę. Roberts Stumbris i Jabarie Hinds nie byli w stanie odrabiać strat swoimi pojedynczymi akcjami. Rzut z dystansu Małgorzaciaka sprawił, że różnica wynosiła już 20 punktów. Ostatecznie po 30 minutach było 76:56. Czwartą część meczu MKS rozpoczął od serii 8:0, przez co przewaga tej ekipy była już naprawdę spora. Obaj szkoleniowcy dość chętnie zaczęli korzystać z młodszych zawodników, a zwycięzca był już znany - nic się nie mogło zmienić. Zespół trenera Jacka Winnickiego wygrał 95:67.

GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza 67:95 (19:29, 16:22, 21:25, 11:19)

GTK Gliwice: Roberts Stumbris 14, Jabarie Hinds 14, Filip Put 10, Keyshawn Woods 9, Adam Ramstedt 8, Daniel Gołębiowski 5, Matthew Williams 5, Mikołaj Adamczak 2, Aleksander Wiśniewski 0, Aleksander Busz 0, Michał Podulka 0

MKS Dąbrowa Górnicza: Mike Lewis II 18, D.J. Fenner 18, Michał Nowakowski 15, Filip Małgorzaciak 11, Nic Moore 9, Adam Brenk 7, Josip Sobin 6, Milivoje Mijovic 5, Marcin Piechowicz 3, Jakub Motylewski 2, Wiktor Rajewicz 1, Alan Czujkowski 0

MC, plk.pl