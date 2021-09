KSW 63: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub) obronił pas mistrza KSW w wadze półśredniej. Chorwat w walce wieczoru gali KSW 63 pokonał przez TKO w trzeciej rundzie Patrika Kincla (24-10, 12 KO, 6 Sub). W co-main evencie Paweł Pawlak (19-4-1, 9 KO, 3 Sub) wypunktował na pełnym dystansie Damiana Janikowskiego (6-4, 4 KO, 1 Sub). Sprawdźcie wyniki i skróty walk gali KSW 63.