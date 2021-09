Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 SUB) nie ma sobie równych w kateogrii półśredniej. Na gali KSW 63 obronił pas, po czym doszło do zaskakującej sceny. Jeszcze przed werdyktem wybiegł z klatki, by porozmawiać z Mamedem Khalidovem (35-7-2, 15 KO, 16 SUB).

Na KSW 63 Soldić walczył z Patrikiem Kinclem (24-9, 12 KO, 6 SUB), którego pokonał przez TKO w trzeciej rundzie. Kiedy było po wszystkim, Chorwat wybiegł z klatki i skierował się do obserwującego galę Khalidova. Panowie rozmawiali przez dłuższą chwilę.

Jak relacjonował później Soldić, poprosił on Khalidova o walkę. Co więcej, zaproponował, żeby od razu umówili się na rewanż.

Co na to Khalidov? - To jest nieuniknione. Jestem gotowy w każdej chwili. To dla mnie wielki zaszczyt, by walczyć z takim mistrzem. Zróbcie nam walkę! - odparł.

MC, Polsat Sport