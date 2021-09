Pierwsza runda rozpoczęła się od wzajemnego badania się w stójce. Soldić trafił rywala mocnym lewym, a następnie skutecznie skontrował próbę obalenia i wygrał pierwsze starcie, kontrolując rywala w parterze.



Drugie starcie padło łupem Kincla. Soldić próbował poddać go gilotyną, jednak Czech skutecznie się wybronił i skontrolował mistrza w parterze. Jak się okazało, koniec nadszedł w trzeciej rundzie. Soldić trafił mocnymi ciosami, a następnie dokończył robotę w parterze, skutecznie dobijając pretendenta ciosami w parterze.



Po walce Soldić podbiegł do znajdującego się na trybunach Mameda Khalidova, mistrza KSW w wadze średniej. Zawodnicy dyskutowali o ich bezpośrednim starciu, na które obaj są chętni.



- Powiedziałem, że bardzo go szanuję. Potrzebuję tej walki. Zawalczmy, a następnie zróbmy rewanż - powiedział Soldić.



- To jest nieuniknione. Zwyciężył w pięknym stylu. Jestem gotowy w każdej chwili i to dla mnie będzie wielki zaszczyt. Zróbcie nam walkę! - odpowiedział na wyzwanie Khalidov.

Dla Soldicia była to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa od gali KSW 49, podczas której znokautował Krystiana Kaszubowskiego. Kolejne pojedynki toczył albo w umownych limitach, albo w wadze średniej.

Skrót walki Roberto Soldić - Patrik Kincl:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Roberto Soldić pokonał Patrika Kincla przez TKO, runda 3

BS, Polsat Sport