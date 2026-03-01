UFC Fight Night 268: Wyniki i skróty walk:

Karta główna:

125 lb: Lone’er Kavanagh (10-1) pokonał Brandona Moreno (23-10-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (49-46, 48-47, 48-47).

135 lb: David Martinez (14-1) pokonał Marlona Verę (23-12-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

155 lb: King Green (34-17-1) pokonał Daniela Zellhubera (15-4) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

125 lb: Edgar Chairez (13-6) pokonał Felipe Bunesa (14-9) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

125 lb: Imanol Rodriguez (7-0) pokonał Kevina Borjasa (10-5) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

135 lb: Santiago Luna (8-1) pokonał Angela Pacheco (7-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Karta wstępna:

185 lb: Ryan Gandra (9-1) pokonał Jose Medinę (11-7) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

135 lb: Ailin Perez (13-2) pokała Macy Chiasson (10-6) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

135 lb: Cristian Quinonez (19-5) pokonał Krisa Moutinho (14-8) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

145 lb: Javier Reyes (23-5) pokonał Douglasa Silvę de Andrade (29-7) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

125 lb: Regina Tarin (8-0) pokonała Ernestę Kareckaite (6-2-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

145 lb: Francis Marshall (9-3) pokonał Erika Silvę (9-4) przez poddanie w pierwszej rundzie.

185 lb: Damian Pinas (9-1) pokonał Wesa Schultza (8-3) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

AA, Polsat Sport