Sensacja wisiała w powietrzu po dwóch pierwszych setach, które wygrali reprezentanci Słowacji. W pierwszej partii triumfowali do 25, a w drugiej - do 22. Następnie do odrabiania strat ruszyli Estończycy, którzy doprowadzili do tie-breaka, wygrywając trzeciego seta do 18, a kolejnego - do 14.



ZOBACZ TAKŻE: Polak sędzią finału ME siatkarek



Decydujący set rozpoczął się idealnie dla Słowaków, którzy wyszli na prowadzenie 4:1, a następnie 5:2. Gospodarze zdołali jednak wyrównać, a w końcówce okazali się skuteczniejsi od przeciwników i wygrali 15:13. Dla Estończyków był to pierwszy wygrany mecz mistrzostw Europy od 2015 roku - po 10 porażkach z rzędu.

W pierwszej serii gier Estończycy sensacyjnie przegrali z Łotyszami 1:3. Z kolei Słowacy przegrali do zera z Francuzami.



Estonia - Słowacja 3:2 (25:27, 22:25, 25:18, 25:14, 15:13)

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021 są rozgrywane w dniach 1–19 września w czterech krajach: Polsce, Czechach, Estonii oraz Finlandii. W imprezie biorą udział 24 reprezentacje. Decydujące mecze turnieju zostaną rozegrane w Katowicach.

BS, Polsat Sport