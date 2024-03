Zacięte starcie w Zawierciu! Jurajscy Rycerze zgarnęli komplet punktów

Spotkanie lepiej rozpoczęli zawiercianie (5:2), ale gra szybko się wyrównała (6:6), a w środkowej części seta do głosu doszli siatkarze PGE GiEK Skry. Przy stanie 10:12 doszło do sporego zamieszania, gdy bełchatowianie kontestowali zaskakującą decyzję arbitra. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na grę gości, którzy grali skuteczniej w ataku i utrzymywali przewagę (15:19). Wygrali też kluczowe akcje w końcówce, a wynik na 22:25 ustalił skutecznym atakiem Adrian Aciobanitei.





W drugim secie na początku przewagę uzyskali gospodarze (8:6), a później punktową serią odpowiedziała Skra (8:10). W środkowej części seta gra się wyrównała, wynik krążył wokół remisu. W końcówce na trzy oczka odskoczyli zawiercianie (21:18), ale był to dopiero początek wielkich emocji, jakie zafundowały kibicom obie ekipy. Po ataku Trevora Clevenot gospodarze mieli piłkę setową przy stanie 24:22. Gdy asa posłał Dawid Konarski, Skra doprowadziła do rywalizacji na przewagi. Była to bardzo zacięta walka, co pokazała choćby kapitalna akcja przy stanie 26:25. Wojnę nerwów wygrali Jurajscy Rycerze, a seta zamknął skutecznym atakiem Karol Butryn (32:30).

Emocji nie brakowało również w kolejnej partii. Wynik długo oscylował wokół remisu, ale w środkowej części przewagę uzyskali gospodarze (16:13). Bełchatowianie odrobili straty (20:20), a później mieli nawet minimalną przewagę, gdy skutecznie zaatakował Pierre Derouillon (21:22). Atak Bartosza Kwolka, dwa bloki Miłosza Zniszczoła i to Jurajscy Rycerze mieli piłkę setową (24:22). Jeszcze odpowiedział Bartłomiej Lipiński, ale Kwolek zamknął seta skutecznym atakiem (25:23).

Na początku czwartej odsłony minimalną przewagę uzyskali siatkarze Aluron CMC Warty. Powiększyli ją dzięki dobrej dyspozycji w polu serwisowym – Karol Butryn (11:8), Trevor Clevenot (13:9, 15:9) i Michał Kozłowski (18:11) asami serwisowymi przybliżali ekipę z Zawiercia do zwycięstwa. W końcówce gra punkt za punkt wystarczyła gospodarzom do zachowania wyraźnej przewagi. Przy stanie 23:16 debiut w PlusLidze zaliczył Oliwier Winiarski. Butryn wywalczył piłkę meczową, a Kwolek zakończył mecz atakiem po bloku (25:18).



Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:1 (22:25, 32:30, 25:23, 25:18)

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Michał Kozłowski, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Trevor Clevenot – Luke Perry (libero) oraz Daniel Gąsior, Michał Szalacha, Oliwier Winiarski. Trener: Michał Winiarski.

PGE GiEK Skra: Adrian Aciobanitei, Bartłomiej Lemański, Dawid Konarski, Bartłomiej Lipiński, Mateusz Poręba, Grzegorz Łomacz – Benjamin Diez (libero) oraz Przemysław Kupka, Iliya Petkov, Pierre Derouillon. Trener: Andrea Gardini.

Wyniki meczów 27. kolejki PlusLigi:

2024-03-22: Trefl Gdańsk – PSG Stal Nysa 1:3 (25:23, 22:25, 24:26, 24:26)

2024-03-22: Barkom-Każany Lwów – Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 25:22)

2024-03-23: KGHM Cuprum Lubin – Exact Systems Hemarpol Częstochowa 3:2 (19:25, 25:19, 30:28, 22:25, 15:12)

2024-03-24: Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (15:25, 17:25, 25:23, 25:14, 16:14)

2024-03-24: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Jastrzębski Węgiel 2:3 (18:25, 25:20, 25:23, 17:25, 8:15)

2024-03-24: Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:1 (22:25, 32:30, 25:23, 25:18)

2024-03-25: Enea Czarni Radom – GKS Katowice (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-25: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

