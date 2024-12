Komplet punktów na wyjeździe! Ważne zwycięstwo łódzkich siatkarek w Lidze Mistrzyń

Po wyrównanym początku meczu (9:9), w środkowej części premierowej partii inicjatywę przejęła drużyna z Nantes (13:9, 17:11). Gospodynie były skuteczniejsze w ataku i dosyć pewnie rozstrzygnęły tę partię na swoją korzyść. Serwis łodzianek w siatkę ustalił wynik na 25:17.

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej zacięta i trwała ponad czterdzieści minut. Do głosu doszły łodzianki, które poprawiły skuteczność (10:13), ale gospodynie wyrównały (16:16). Później to siatkarki Neptunes Nantes prowadziły 20:18, by po chwili przegrywać 20:21. Gospodynie miały piłkę setową przy stanie 24:22, ale po skutecznym ataku Pauliny Damaske rozpoczęła się gra na przewagi. Była ona bardzo zacięta, a obie strony miały swoje szanse na zamknięcie seta. Zrobiły to w końcu siatkarki Budowlanych, a przesądził o tym atak Terry Enweonwu (34:36).

Set numer trzy toczył się przy minimalnej przewadze łodzianek (6:8, 13:15). Przy wyrównanej grze w ataku, ważną rolę w tej partii odegrały blok i zagrywka, w których przewagę miały przyjezdne. Punkty z pola serwisowego zdobyły w kluczowych momentach Alicja Grabka (16:18) oraz Paulina Damaske (17:21, 17:23). W ostatniej akcji Sasa Planinsec zaatakowała z przechodzącej piłki (18:25).

Siatkarki PGE Grot Budowlanych poszły za ciosem od początku kolejnej partii (4:7, 6:11). Gospodynie nie rezygnowały, wygrały cztery akcje z rzędu i zmniejszyły straty (15:17). Trzy kolejne akcje skończyła jednak Jelena Blagojević (15:20), co dało ekipie z Łodzi więcej spokoju w końcówce. Terry Enweonwu kiwką za blok wywalczyła piłkę meczową (20:24), rywalki obroniły się w dwóch akcjach, ale w kolejnej zaserwowały w siatkę (22:25).

Najwięcej punktów: Halimatou Bah (23), Haylie Bennett (20), Jessica Robinson (13), Laura Jansen (10) – Neptunes; Terry Enweonwu (22), Dominika Sobolska-Tarasova (13), Paulina Damaske (13) – Budowlani. MVP: Terry Enweonwu (19/45 = 42% skuteczności w ataku + 3 bloki).



Neptunes Nantes – PGE Grot Budowlani Łódź 1:3 (25:17, 34:36, 18:25, 22:25)

Neptunes: Laura Jansen, Julia Nilsson, Haylie Bennett, Halimatou Bah, Jessica Robinson, Ella Powell – Amandine Giardino (libero) oraz Leia Ratahiry, Lena Chameaux, Mariana Brambilla, Nora Legrand. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Budowlani: Karolina Drużkowska, Dominika Sobolska-Tarasova, Terry Enweonwu, Jelena Blagojević, Sasa Planinsec, Alicja Grabka – Justyna Łysiak (libero) oraz Ewelina Wilińska, Weronika Sobiczewska, Paulina Damaske. Trener: Maciej Biernat.