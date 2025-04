Resovii drugi sezon z rzędu udało się awansować do finału Pucharu CEV, co stanowi niejako nagrodę pocieszenia za nieudany sezon w PlusLidze. Co prawda, ten jeszcze trwa, ale rzeszowianom nie udało się dotrzeć do strefy medalowej i mogą co najwyżej uplasować się na piątej pozycji. Dla takiego klubu o tak dużym budżecie oraz ambicjach, to niewątpliwie porażka.

Wygrana drugi rok z rzędu w europejskich pucharach będzie osłodzeniem tego sezonu. O realizację tego celu będzie jednak trudno, ponieważ w pierwszym starciu Resovia przegrała z Ziraatem 2:3. To sprawia, że przedstawiciel PlusLigi nie może pozwolić sobie na porażkę w rewanżu. W barwach gospodarzy nie brakuje uznanych, wręcz legendarnych nazwisk takich jak Matthew Anderson. To zapowiada niesamowite emocje.

ZOBACZ TAKŻE: Co za słowa o Leonie! Aż serce rośnie. "Życzę każdemu"

- Wygrana w Polsce na takim terenie, jak hala Podpromie, jest dla nas niesamowita. Na pewno dzięki temu nasze samopoczucie jest lepsze i mogliśmy zyskać większą pewność siebie. Teraz musimy trochę odpocząć i przygotować się dobrze do drugiego spotkania. Nie mam pojęcia jak ono będzie wyglądało, ale czuję, że czeka nas w Ankarze wyjątkowy dzień. Wspaniale będzie znów zagrać z Asseco Resovią i mam nadzieję, że będzie to dla nas niezapomniane przeżycie - mówił po meczu w Rzeszowie rozgrywający Ziraatu, Murat Yenipazar w rozmowie z serwisem PlusLigi.

Gdyby Resovii udało się wygrać Puchar CEV, byłaby drugim polskim klubem z europejskim trofeum w tym sezonie. Puchar Challenge wygrała bowiem Bogdanka LUK Lublin.

Gdzie obejrzeć finał Ziraat - Resovia? O której godzinie?

Początek transmisji meczu Ziraat Bankasi - Asseco Resovia Rzeszów od godz. 17:20 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport