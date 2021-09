Będzie to piąty mecz Biało-Czerwonych w kwalifikacjach do mundialu w Katarze. San Marino to najsłabsza drużyna w grupie I, która w rankingu FIFA zajmuje 209., przedostatnie miejsce. Zdobycie trzech punktów i co najmniej kilku goli w Serravalle jest więc obowiązkiem podopiecznych Paulo Sousy. Selekcjoner może w tym spotkaniu dać odpocząć kilku podstawowym zawodnikom kadry, gdyż już 8 września Polskę czeka bardzo trudny bój z Anglią w Warszawie.

Zespół trenera Sousy przystąpi do rywalizacji po czwartkowym zwycięstwie w Warszawie nad dobrze grającą wówczas Albanią 4:1. Po czterech kolejkach Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. W porównaniu z ostatnim meczem dojdzie zapewne do kilku zmian w składzie, choć Sousa zapowiedział, że decyzję podejmie dopiero w niedzielę rano.

San Marino, którego reprezentanci muszą godzić grę w piłkę z wykonywaniem innych zawodów, w rankingu FIFA zajmuje 209. miejsce, czyli przedostatnie. Niedzielny rywal Polaków w tym zestawieniu jest tylko przed Anguillą. Biało-Czerwoni osiem razy w historii grali z San Marino i zawsze zwyciężyli. W 2009 roku pokonali tego rywala w Kielcach aż 10:0. Ewentualne wysokie zwycięstwo w niedzielę będzie ważne, ponieważ w kwalifikacjach do mundialu istotna jest różnica bramek. Dlatego można spodziewać się występu kapitana Roberta Lewandowskiego. Sousa już kilka dni temu zasugerował, że 33-letni napastnik może zagrać w Serravalle. - Zawsze należy pozwolić zawodnikom robić to, co kochają, czyli po prostu strzelać gole. Uważam, że najlepsi piłkarze zawsze powinni być na boisku - wspomniał Portugalczyk na początku zgrupowania kadry. Trzy dni po meczu z San Marino Polska podejmie na PGE Narodowym lidera grupy - Anglię. Reprezentacje narodowe 55 krajów zrzeszonych w UEFA zostały podzielone na 10 grup. Awans wywalczy 13 z nich. Na mundial w Katarze zakwalifikują się bezpośrednio zwycięzcy grup, a reprezentacje z drugich miejsc wystąpią w barażach. Transmisja meczu San Marino - Polska w Polsacie Sport Premium 1 i Polsacie Box Go od godziny 20:35. Na przedmeczowe studio zapraszamy od godz. 19:00.

A.J., Polsat Sport, PAP