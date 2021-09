EBL: King Szczecin wygrał w Lublinie

King Szczecin zagrał bardzo dobrze w ofensywie i ostatecznie pokonał na wyjeździe Polski Cukier Pszczółkę Start Lublin 92:73 w niedzielnym meczu 3. kolejki Energa Basket Ligi. Najlepszym zawodnikiem gości był Mateusz Bartosz, który do 17 punktów dołożył 11 zbiórek. Doron Lamb rzucił dla gospodarzy 30 punktów.

Lublinianie zdecydowanie lepiej weszli w to spotkanie - głównie dzięki trafieniom Jimmie Taylora prowadzili 10:5. W ekipie gości odpowiadali na to Jakub Schenk i Sherron Dorsey-Walker, a po późniejszej trójce Stacy’ego Davisa zbliżyli się nawet na dwa punkty. Z drugiej strony świetnie prezentował się Doron Lamb, a po 10 minutach było 19:16. Drugą kwartę King rozpoczął od trzech trójek z rzędu - dwóch w wykonaniu Pawła Kikowskiego - i szybko odskakiwał. Po kolejnym rzucie Davisa szczecinianie mieli aż 13 punktów przewagi! W ekipie Polskiego Cukru Pszczółki Startu nadal wyróżniał się Lamb, ale to było za mało. Po rzucie Mateusza Bartosza pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 46:31.

Na początku trzeciej kwarty zespół trenera Davida Dedka był w stanie lekko zmniejszyć straty. Dzięki serii 7:0 w wykonaniu Dorona Lamba gospodarze zbliżyli się nawet na sześć punktów. Świetny mecz rozgrywał Mateusz Bartosz, a niezwykle aktywny był też Jakub Schenk - to wszystko pozwalało przyjezdnym na kontrolowanie sytuacji. Po 30 minutach było 66:57. W ostatniej części spotkania niewiele się zmieniało. Cały czas skuteczny był Davis, a pojedyncze akcje Lamba niewiele zmieniały. Lublinianie nie potrafili już zagrozić przeciwnikom. Ostatecznie King zwyciężył 92:73.

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin - King Szczecin 73:92 (19:16, 12:30, 26:20, 16:26)

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin: Doron Lamb 30, Jimmie Taylor 17, Mateusz Kostrzewski 10, Mateusz Dziemba 7, Tweety Carter 3, Quenton De Cosey 2, Thomas Davis 2, Roman Szymański 2, Bartłomiej Pelczar 0

King Szczecin: Stacy Davis 25, Mateusz Bartosz 17, Paweł Kikowski 14, Filip Matczak 12, Sherron Dorsey-Walker 8, Jakub Schenk 8, Kacper Borowski 5, Michał Kroczak 3, Doko Salic 0, Michał Marek 0

MC, plk.pl