Stanisław Czerczesow pojawił się na meczu Legi Warszawa z Leicester City. Przez to pojawiło się coraz więcej spekulacji na temat powrotu byłego selekcjonera reprezentacji Rosji do stołecznego klubu lub nawet objęcia przez niego polskiej kadry. Do całej sprawy odniósł się sam zainteresowany.

Czerczesow powiedział, że popiera Czesława Michniewicza, ale jeżeli pojawi się okazja, to nie wyklucza powrotu do Warszawy.

- Rozmawiałem z trenerem, wspieram go i popieram. Oczywiście Legia zawsze będzie mi bliska. Jeśli będzie potrzebować kiedyś mojej pomocy, to zawsze będę starał się jej pomóc, bo Legia to osobny i piękny rozdział mojego życia - powiedział trener w rozmowie dla portalu "Legia.net".

Były selekcjoner reprezentacji Rosji odniósł się też do pogłosek o objęciu przez niego ekipy Biało-Czerwonych.

- Trudno jest spojrzeć w przyszłość, nie wiemy, co się wydarzy. Jeśli czuję się w Polsce dobrze, jak w domu, to odpowiedź jest oczywista! W życiu wszystko jest możliwe, a piłce nożnej to już w ogóle - ocenił.

Doświadczony trener skomentował także postawę Legii w meczu z Leicester City w fazie grupowej Ligi Europy.

- Po pierwsze mecz wygrała Legia, więc bardzo mi się podobał. Zespół wyglądał dobrze, lepiej niż ze Spartakiem w Moskwie. Była dobra organizacja gry, umiejętne kontrataki i zasłużona wygrana. Poza piłkarzami, trenerami, jednymi z ważniejszych autorów tego zwycięstwa byli kibice. Atmosfera była fantastyczna, doping ogłuszający - stwierdził.

Czerczesow do stołecznego klubu przeszedł w październiku 2015 roku. Z "Wojskowymi" wygrał ligę i zwyciężył w rywalizacji o Puchar Polski. Opuścił Legię w czerwcu 2016 roku, po czym objął narodową drużynę Rosji.

AA, Polsat Sport