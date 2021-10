Pierwszą szasnę na otwarcie wyniku tego spotkania mieli zawodnicy z Łodzi. Paweł Zieliński stanął oko w oko z Gabrielem Kobylakiem. Bramkarz Puszczy wyszedł z tego pojedynku obronną ręką. Jeden z zawodników Widzewa próbował jeszcze dobitką wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, ale obrońca z Niepołomic zablokował mocny strzał.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w Łodzi! Zagłębie Sosnowiec z trzema punktami

Na niecały kwadrans przed końcem pierwszej połowy łodzianie strzelili gola. Po dośrodkowaniu w pole karne futbolówkę głową do bramki skierował Nowak. W trakcie oddawania tego strzału obrońca zderzył się głową z Tomaszem Wojcinowiczem. Na boisku musieli pojawić się medycy. Po chwili przerwy obaj zawodnicy wrócili do gry. Gospodarze to momentu zejścia do szatni nie potrafili znaleźć odpowiedzi na dobrą grę przeciwników.

Po przerwie Puszcza próbowała doprowadzić do wyrównania. Jednym z bardziej wyróżniających się zawodników ekipy z Niepołomic był Emile Thiakane. Senegalczyk był siła napędową kilku akcji ofensywnych gospodarzy. Popisał się także dobrym dryblingiem, po którym oddał celny strzał na bramkę Jakuba Wrąbla.

Szansę na zdobycie bramki miał Bartosz Włodarczyk. 27-letni pomocnik popisał się dobrym strzałem z dystansu. Mimo tego bramkarz gości wybił piłkę za linię końcową.

Na kilka minut przed końcem starcia czerwoną kartkę za faul na przeciwniku w swoim polu karnym obejrzał Ivan Hladik. Sędzia od razu wskazał na jedenasty metr. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Paweł Tomczyk. Kobylak odbił piłkę, a ta trafiła w słupek. Jeden z zawodników Widzewa chciał jeszcze dobić futbolówkę, ale jego strzał był niecelny. Po chwili arbiter zakończył spotkanie.

Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź 0:1 (0:1)

Bramka: Nowak 32

Puszcza Niepołomice: Gabriel Kobylak - Erik Cikos (80. Sebastian Górski), Tomasz Wojcinowicz, Ołeksij Dytiatjew, Ivan Hladik, Marcel Pięczek (46. Grzegorz Aftyka) - Rafał Boguski (46. Szymon Kobusiński), Jakub Serafin (72. Wojciech Hajda), Konrad Stępień (73. Piotr Mroziński), Bartosz Włodarczyk - Émile Thiakane

Widzew Łódź: Jakub Wrąbel - Paweł Zieliński, Tomasz Dejewski, Krystian Nowak, Daniel Tanżyna, Patryk Stępiński (88. Michał Grudniewski) - Karol Danielak (78. Paweł Tomczyk), Marek Hanousek, Juliusz Letniowski (64. Dominik Kun), Mateusz Michalski (77. Patryk Mucha) - Bartosz Guzdek (78. Kacper Karasek)

Żółte kartki: Dytiatjew, Kobusiński - Hanousek

Czerwona kartka: Hladik (90, , za faul taktyczny)

AA, Polsat Sport