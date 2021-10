W sobotę reprezentacja polskich siatkarzy U-21 powalczy o awans do finału mistrzostw świata. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bowiem w Cagliari na podopiecznych Daniela Plińskiego będą czekać faworyzowani w tym spotkaniu Włosi. Transmisja i stream online meczu Polska - Włochy na mistrzostwach świata U-21 od godziny 19.00.

W sobotę reprezentację polskich siatkarzy U-21 czeka twardy orzech do zgryzienia, jednak w przypadku powodzenia, satysfakcja będzie ogromna. Stawką spotkania z Włochami jest bowiem finał młodzieżowych mistrzostw świata. Nie jest tajemnicą, że to gospodarze będą w tym meczu faworytami, bowiem na przestrzeni dotychczasowych sześciu spotkań nie stracili nawet seta, a w ich składzie figuruje kapitalnie spisujący się i wyrastający na gwiazdę włoskiej siatkówki Alessandro Michieletto.

Zobacz także: Siatkarskie medale rozdane! Kto rządzi na kontynentach?

Zawodnik będący jedną z rewelacji tego lata podkreśla, że jest gotowy, by poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa, do której dołączył w zeszłą sobotę. Wcześniej brał udział w turnieju olimpijskim w Tokio, a następnie w wygranym przez Włochów Eurovolleyu.

"Obiecałem kolegom z drużyny młodzieżowej, że dołączę do nich od razu po zakończeniu mistrzostw Europy. Dlatego tutaj jestem. Graliśmy razem przez tak wiele lat i dlatego musimy razem walczyć o jak najlepsze zakończenie tego etapu naszych karier. Wiele się nauczyłem przez ostatnie miesiące. W pierwszej reprezentacji zebrałem ogromne doświadczenie i teraz chcę podzielić się nim z kolegami z drużyny młodzieżowej, abyśmy wszyscy mogli stać się jeszcze lepsi" - powiedział Michieletto przed meczem z Polakami.

W odróżnieniu od Włochów Polacy ponieśli jedną porażkę we wcześniejszych meczach imprezy. W pierwszej fazie grupowej pokonali Kubę 3:1, Bahrajn 3:0 i Brazylię 3:1. Później mieli spore problemy z Bułgarami, z którymi przegrywali już 0:2, jednak udało im się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w tie-breaku. Ostatni mecz przyniósł jednak przegraną z również znajdującymi się w półfinale Rosjanami (1:3). Młodzieżowa "Sborna" w przedostatnim etapie mistrzostw zmierzy się z kolei z reprezentacją Argentyny.

Jednym ze zmartwień Daniela Plińskiego będzie brak lidera "Biało-Czerwonych" Michała Gierżota, który jest kontuzjowany.

Transmisja i stream online meczu Polska - Włochy na mistrzostwach świata U-21 od godziny 19.00.

AŁ, Polsat Sport