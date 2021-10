Pekin 2022: Polskie hokeistki pierwszy raz w finale kwalifikacji

Istniejąca 10 lat hokejowa reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy wystąpi w finałowym turnieju kwalifikacji olimpijskich. Rywalkami będą Czeszki, Norweżki i Węgierki. „One muszą, my – możemy” – oceniła Marta Zawadzka, odpowiedzialna w zarządzie PZHL za żeński hokej.

Prowadzone przez słowackiego szkoleniowca Ivana Bednara Polki wygrały zakończony w niedzielę w Bytomiu turniej pierwszej rundy. Pokonały Turcję 12:0, Meksyk 8:1 i Holandię 3:2.

Kwalifikacje olimpijskie (Pekin 2022) mają już za sobą polscy hokeiści. W lutym 2020 pod kierunkiem trenera Tomasza Valtonena wygrali turniej prekwalifikacyjny w kazachskim Nur-Sułtanie. Pokonali tam Holandię 8:0, Ukrainę 6:1 i na koniec niespodziewanie gospodarzy 3:2. Tym samym zapewnili sobie udział w finale eliminacji, które w sierpniu 2021 odbyły się w Bratysławie.

Tam wszyscy rywale byli wyżej notowani. Polacy – pod kierunkiem Słowaka Roberta Kalabera - sensacyjnie wygrali z Białorusią 1:0, potem doznali porażek z gospodarzami 1:5 i Austrią 1:4, co zakończyło marzenia o wyjeździe do Pekinu.

Przed tym turniejem w światowym „męskim” rankingu Słowacja zajmowała 9. miejsce, Białoruś - 14., Austria - 18., a Polska – 22.

- Teraz stopień trudności będzie taki sam. Teoretycznie najbardziej w naszym zasięgu są Norweżki. Tak się złożyło, że w sierpniu graliśmy z nimi sparing, przegrany co prawda (3:5 w Bytomiu), ale mecz był bardzo wyrównany – powiedziała PAP Zawadzka, wybrana we wrześniu po raz kolejny do zarządu międzynarodowej federacji (IIHF).

Przypomniała, że Polki w 2011 roku zaczynały swoją przygodę na zagranicznych lodowiskach od 36. miejsca w światowym rankingu.

- Obecnie jesteśmy na pozycji 19., więc… troszkę się poprawiłyśmy. Na tym etapie kwalifikacji nigdy jeszcze reprezentacja nie była. Rywalki są wyżej notowane. To na pewno groźne zespoły, ale my chcemy pokazać, że też potrafimy grać w hokeja – zaznaczyła.

Czeszki są aktualnie siódme w rankingu światowym, Węgierki - dziesiąte, a Norweżki - trzynaste. Do zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie awansuje tylko zwycięzca turnieju w Chomutowie.

- Zawody, podobnie jak te w Bytomiu, zostaną rozegrane w covidowej bańce. Do Czech pojedziemy 8 listopada, pobyt zacznie się od testów na obecność koronawirusa. Na pewno dwa sezony występów kadry w European Women’s Hockey League ustabilizowały nasz zespół, pozwoliły rozwinąć skrzydła zawodniczkom – oceniła Zawadzka.

W sierpniu, po rocznej przerwie, na stanowisko selekcjonera wrócił Słowak Bednar. Zanim biało-czerwone wyjadą do Czech rozegrają jeszcze cztery spotkania w ramach EWHL, gdzie występują klubowe ekipy z Austrii, Kazachstanu, Węgier, Słowacji i Włoch.

Występ na igrzyskach w Pekinie zapewnionych ma sześć najlepszych kobiecych drużyn rankingu (USA, Kanada, Finlandia, Rosyjski Komitet Olimpijski, Szwajcaria, Japonia) oraz ekipa gospodarzy. Do tej siódemki dołączy trzech zwycięzców kwalifikacji. Takie turnieje odbędą się w dniach 11-14 listopada w Czechach, Niemczech i Szwecji. Z pierwszej rundy eliminacji awansowały do nich, oprócz Polski, zespoły Korei Południowej i Włoch, które wygrały swoje turnieje, również zakończone w niedzielę.

Kolejną ważną imprezą dla reprezentacji będą dwukrotnie przekładane z powodu pandemii koronawirusa MŚ Dywizji 1B, które zaplanowano na 8-14 kwietnia przyszłego roku. Na lodowisku Jantor (Katowice-Janów) oprócz zespołu gospodarzy zagrają Chiny, Kazachstan, Korea Południowa, Słowenia i Włochy

PS, PAP