Mecz Lechia Zielona Góra - Arka Gdynia będzie jednym z dwóch spotkań rozpoczynających zmagania w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Lechia, która na co dzień rozgrywa swoje spotkania w III lidze, zmierzy się z zespołem z zaplecza PKO BP Ekstraklasy.

ZOBACZ TAKŻE: Czesław Michniewicz nie jest już trenerem Legii Warszawa

W ostatnich tygodniach drużyna z Zielonej Góry przeplata zwycięstwa z porażkami, plasując się w ligowej tabeli na 10 pozycji. Udział w 1/16 finału PP jest i tak niewątpliwie sporym sukcesem dla klubu, ale na drodze do awansu do kolejnej rundy stanie rywal, który ma apetyt na powrót do piłkarskiej ekstraklasy - Arka.

Gdynianie w 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski pokonali aż 5:0 GKS Bełchatów, potwierdzając swoją wyższość nad rywalem. Losowanie 1/16 finału okazało się być dla Arki łaskawe, bo zespół z zaplecza ekstraklasy trafił na 3-ligową Lechię Zieloną Górę? Czy Arka pokona swoich rywali? A może to zielonogórzanie będą w stanie sprawić niespodziankę?

Relacja i wynik na żywo z meczu Lechia Zielona Góra - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek od godziny 13:30.

PS, Polsat Sport