PlusLiga: Zdecydowane zwycięstwo Trefla Gdańsk

W pierwszym secie obie ekipy toczyły do pewnego momentu wyrównaną walkę. Kluczowa dla losów tej partii okazała się punktowa seria gdańszczan od 14:15 do 19:15, gdy świetnie w polu zagrywki zaprezentował się Lukas Kampa. Gospodarze pewnie zmierzali po zwycięstwo, po ataku Kewina Sasaka mieli piłkę setową przy stanie 24:18. Rywale popisali się serią czterech punktów, ale na odrobienie strat było już za późno. Bartłomiej Lipiński zamknął tę część meczu skutecznym atakiem (25:22).

Siatkarze Stali udanie rozpoczęli kolejną partię (4:8), rywale szybko jednak odrobili straty (10:10). Goście do pewnego momentu dotrzymywali kroku ekipie z Gdańska (17:16), w końcówce znów jednak dominował Trefl. Lipiński skutecznym atakiem wywalczył piłkę setową, a w ostatniej akcji przypadkowe przebicie gospodarzy zaskoczyło przyjezdnych (25:19).

Set numer trzy to powtórka z historii pierwszej partii. Wyrównana walka do pewnego momentu, później znów punktowa seria Trefla (od 14:15 do 20:15), znów przy zagrywkach Kampy. To otworzyło gdańszczanom autostradę do zwycięstwa. Bartłomiej Mordyl wywalczył piłkę meczową (24:18), rywale obronili się w trzech akcjach, ale za czwartym podejściem zepsuli zagrywkę (25:21).

Najwięcej punktów: Kewin Sasak (17), Bartłomiej Lipiński (13) – Trefl; Nikołaj Penczew (12) – Stal. MVP: Kewin Sasak (13/31 = 42% skuteczności w ataku + 1 as serwisowy + 3 punktowe bloki).

Trefl Gdańsk – Stal Nysa 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

Trefl: Moritz Reichert, Pablo Crer, Kewin Sasak, Bartłomiej Lipiński, Bartłomiej Mordyl, Lukas Kampa – Maciej Olenderek (libero) oraz Patryk Łaba. Trener: Michał Winiarski.

Stal: Bartosz Bućko, Mitchell Stahl, Wassim Ben Tara, Nikołaj Penczew, Moustapha M'Baye, Marcin Komenda – Michał Ruciak (libero) oraz Kamil Dembiec (libero), Patryk Szwaradzki, Kamil Dębski, Kamil Kwasowski. Trener: Krzysztof Stelmach.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 5. kolejki PlusLigi:

2021-10-28: Aluron CMC Warta Zawiercie – Cuprum Lubin 3:2 (25:20, 24:26, 17:25, 25:22, 15:11)

2021-10-29: Projekt Warszawa – LUK Lublin 3:1 (29:31, 25:19, 25:22, 25:19)

2021-10-30: PGE Skra Bełchatów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (26:24, 29:27, 23:25, 19:25, 12:15)

2021-10-30: Trefl Gdańsk – Stal Nysa 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

2021-10-30: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Cerrad Enea Czarni Radom (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport Extra)

2021-10-31: Asseco Resovia – Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-10-31: GKS Katowice – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

