Na gali UFC 267 Jan Błachowicz (28-8, 8 KO, 9 SUB) przegrał z Gloverem Teixeirą (32-7, 18 KO, 9 SUB) w drugiej rundzie. Tym samym Brazylijczyk został nowym mistrzem w wadze półciężkiej. Michał Oleksiejczuk (15-4-1NC, 10 KO, 1 SUB) pokonał Shamila Gamzatova (14-1, 5 KO, 5 SUB), natomiast Alexander Volkov (33-9, 22 KO, 3 SUB) okazał się lepszy od Marcina Tybury (22-6, 9 KO, 6 SUB). Sprawdź wyniki gali UFC 267.

Wyniki gali UFC 267:

Glover Teixeira (32-7, 18 KO, 9 SUB) pokonał Jana Błachowicza (28-9, 8 KO, 9 SUB) przez poddanie w drugiej rundzie.

Petr Yan (15-2, 7 KO, 1 SUB) pokonał Cory’ego Sandhagena (14-3, 6 KO, 3 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (49-46, 49-46, 49-46).

Islam Makhachev (20-1, 3 KO, 9 SUB) pokonał Dana Hookera (21-11, 10 KO, 7 SUB) przez poddanie w pierwszej rundzie.

Alexander Volkov (33-9, 22 KO, 3 SUB) pokonał Marcina Tyburę (22-7, 9 KO, 6 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

Khamzat Chimaev (9-0, 6 KO, 3 SUB) pokonał Li Jinglianga (18-7, 9 KO, 4 SUB) przez poddanie w pierwszej rundzie.

Magomed Ankalaev (15-1, 8 KO) pokonał Volkana Oezdemira (17-6, 12 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28)

Amanda Ribas (10-2, 3 KO, 4 SUB) pokonała Virnę Jandirobę (17-3, 1 KO, 13 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Zubaira Tukhugov (19-5-1, 7 KO, 1 SUB) pokonał Ricardo Ramosa (15-4, 3 KO, 7 SUB) (29-28, 29-28, 29-28).

Albert Duraev (14-3, 3 KO, 9 SUB) pokonał Romana Kopylova (8-1, 7 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-27, 29-27, 29-27).

Elizeu Zaleski dos Santos (22-7, 14 KO, 3 SUB) pokonał Benoita St. Denis (8-0-1NC, 1 KO, 7 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-26, 29-26, 29-26).

Michał Oleksiejczuk (15-4-1NC, 10 KO, 1 SUB) pokonał Shamila Gamzatova (14-1, 5 KO, 5 SUB) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Lerone Murphy (10-0-1, 6 KO) pokonał Makwana Amirkhaniego (16-6, 1 KO, 11 SUB) przez nokaut w drugiej rundzie.

Andre Petroski (6-1, 4 KO, 2 SUB) pokonał Hu Yaozonga (3-2, 2 KO, 1 SUB) przez poddanie w trzeciej rundzie.

Tagir Ulanbekov (13-1, 2 KO, 6 SUB) pokonał Allana Nascimento (18-5, 2 KO, 13 SUB) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28)

AA, Polsat Sport