Błachowicz po raz drugi z rzędu będzie główną atrakcją numerowanej gali największej organizacji MMA na świecie. Na gali UFC 259 zmierzył się z Israelem Adesanyą i choć nie był faworytem, to sprawił niespodziankę, pokonując go jednogłośnie na punkty. Tym samym uciszył wielu krytyków, którzy skreślali go przed pojedynkiem. Wysłał też jasny sygnał zawodnikom kategorii półciężkiej. Błachowicz wygrał dziewięć z ostatnich dziesięciu walk.



Zobacz także: Jan Błachowicz zaśpiewał rywalowi na konferencji prasowej (WIDEO)

W sobotę po drugiej stronie oktagonu stanie Teixeira. Brazylijczyk to jeden z najbardziej lubianych zawodników w stawce. Zresztą podobnie jest w przypadku Błachowicza, dlatego nie mogą dziwić komentarze fanów, którzy nie są zachwyceni faktem, że któryś z nich będzie musiał opuścić oktagon bez mistrzowskiego pasa. Teixeira przeżywa kolejną już młodość. Ma na koncie pięć wygranych z rzędu, z czego cztery raz triumfował przed czasem. Pokonał m.in. byłych pretendentów do tytułu mistrzowskiego - Anthony'ego Smitha i Thiago Santosa.

Walka zapowiada się rewelacyjnie, a po raz pierwszy od dawna to Błachowicz będzie jej faworytem.

Wcześniej do oktagonu wejdzie Tybura, który stanie przed szansą szóstego zwycięstwa z rzędu. Jego przeciwnikiem będzie mocno bijący Alexander Volkov. Jako pierwszy z naszych reprezentantów pokaże się jednak Oleksiejczuk. "Lord" skrzyżuje rękawice z niepokonanym Shamilem Gamzatovem.

Gala UFC 267 jest wypełniona kapitalnymi zestawieniami. Oprócz Polaków obejrzymy takie pojedynki jak Petr Yan - Cory Sandhagen (o tymczasowe mistrzostwo wagi koguciej), Islam Makhachev - Dan Hooker czy Jingliang Li - Khamzat Chimaev. To będzie prawdziwy pokaz światowego MMA.

Gdzie obejrzeć galę UFC 267: Błachowicz - Teixeira?

Wydarzenie, emitowane na żywo w jakości HD na kanale Polsat Sport, będzie można obejrzeć we wszystkich trzech technologiach – satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej OTT – w Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) oraz w Smart TV, Android TV, Apple TV, na komputerze lub urządzeniach mobilnych w serwisie Polsat Box Go (wcześniej Ipla).

Karta walk UFC 267:

waga półciężka: Jan Błachowicz (28-8, 8 KO, 9 SUB) - Glover Teixeira (32-7, 18 KO, 9 SUB)

waga kogucia: Petr Yan (15-2, 7 KO, 1 SUB) - Cory Sandhagen (14-3, 6 KO, 3 SUB)

waga lekka: Islam Makhachev (20-1, 3 KO, 9 SUB) - Dan Hooker (21-10, 10 KO, 7 SUB)

waga ciężka: Alexander Volkov (33-9, 22 KO, 3 SUB) - Marcin Tybura (22-6, 9 KO, 6 SUB)

waga półśrednia: Jingliang Li (18-6, 9 KO, 4 SUB) - Khamzat Chimaev (9-0, 6 KO, 3 SUB)

waga półciężka: Magomed Ankalaev (15-1, 8 KO) - Volkan Oezdemir (17-5, 12 KO, 1 SUB)

Karta wstępna:

waga słomkowa: Amanda Ribas (10-2, 3 KO, 4 SUB) - Virna Jandiroba (17-2, 1 KO, 13 SUB)

waga piórkowa: Ricardo Ramos (15-3, 3 KO, 7 SUB) - Zubaira Tukhugov (19-5-1, 7 KO, 1 SUB)

waga średnia: Albert Duraev (14-3, 3 KO, 9 SUB) - Roman Kopylov (8-1, 7 KO)

waga półśrednia: Elizeu Zaleski dos Santos (22-7, 14 KO, 3 SUB) - Benoit St. Denis (8-0-1NC, 1 KO, 7 SUB)

waga półciężka: Michał Oleksiejczuk (15-4-1NC, 10 KO, 1 SUB) - Shamil Gamzatov (14-0, 5 KO, 5 SUB)

waga piórkowa: Makwan Amirkhani (16-6, 1 KO, 11 SUB) - Lerone Murphy (10-0-1, 6 KO)

waga średnia: Hu Yaozong (3-2, 2 KO, 1 SUB) - Andre Petroski (6-1, 4 KO, 2 SUB)

waga musza: Tagir Ulanbekov (13-1, 2 KO, 6 SUB) - Allan Nascimento (18-5, 2 KO, 13 SUB)

Transmisja gali w sobotę od 17:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Od 16:30 do 18:00 studio na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport