Ferhat Akbas jest jednym z faworytów do zastąpienia Jacka Nawrockiego w roli selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski. Turecki trener zapowiedział, że jeśli zostanie szkoleniowcem polskich siatkarek, jego sztab złożony będzie tylko i wyłącznie z Polaków.

Akbas udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu, w którym opowiedział o swojej ewentualnej pracy z polskimi siatkarkami. Turek zadeklarował, że jeśli zostanie selekcjonerem Biało-Czerwonych, w jego sztabie znajdą się tylko Polacy.



- Jeśli zostanę selekcjonerem, mogę zapewnić, że będę mieć wyłącznie polski sztab. Uważam, że w waszym kraju są świetni fachowcy w każdym zawodzie. Zarówno jeśli chodzi o szkoleniowców, trenerów przygotowania fizycznego, jak i statystyków. Nie muszę szukać kandydatów do sztabu wśród obcokrajowców - przyznał.



35-letni trener jako jeden z pierwszych zadeklarował publicznie, że chce zostać trenerem reprezentacji Polski i zastąpić Nawrockiego. Co ciekawe dotychczasowy selekcjoner Biało-Czerwonych zastąpił Akbasa... w klubie. Do niedawna Turek był trenerem ekipy Grupa Azoty Chemik Police, a od aktualnego sezonu drużynę tę prowadzi właśnie Nawrocki.



Aktualnie Akbas prowadzi turecki Eczacibasi Stambuł. Wcześniej pracował między innymi jako selekcjoner reprezentacji Turcji czy asystent trenera w kadrze Japonii.

BS, Polsat Sport