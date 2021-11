Fortuna Puchar Polski: Korona Kielce w kolejnej rundzie

Od pierwszych minut piłkarze Korony uzyskali przewagę i nie trzeba było długo czekać na efekty. W 13. minucie Jakub Górski uderzył zza linii pola karnego, piłkę odbił bramkarz gości, ale dopadł do niej Jacek Podgórski i skutecznie dobił.

Zobacz także: Garbarnia Kraków rozgromiła Wieczystą! Pięć bramek w derbowym spotkaniu

Bramka nie zmieniła znacząco obrazu gry. Kielczanie nadal przeważały, a przyjezdni nie byli w stanie poważnie zagrozić bramce rywali. W 34. minucie piłkarze Korony wykonywali rzut rożny. Piłkę dośrodkował Podgórski, a w polu karnym najlepiej odnalazł się Mario Zebić. Po jego strzale z kilku metrów, piłkarze Stomilu po raz drugi w tym meczu mogli wznawiać grę od środka.

Ekipa z Olsztyna długo nie była już w stanie skutecznie odpowiedzieć. Po przerwie nadal przeważali gospodarze. W 55. minucie Oskar Sewerzyński strzałem głową posłał piłkę do siatki, ale arbiter gola nie uznał.

Wydawało się, że Korona kontroluje sytuację, ale w końcówce olsztynianie ruszyli na bramkę rywali. Szybka akcja przyniosła nieoczekiwany efekt. Dośrodkowanie Damiana Ciechanowskiego próbował przeciąć obrońca gospodarzy, ale piłka trafiła do Huberta Szramki, który popisał się efektownym i co najważniejsze celnym uderzeniem. To był jednak ostatni bramkowy akcent tego spotkania. Trzy minuty doliczonego czasu gry nie przyniosły zmiany wyniku i to Korona zameldowała się w kolejnej rundzie Pucharu Polski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Korona Kielce – Stomil Olsztyn 2:1 (2:0)

Bramki: Podgórski 13, Zebić 34 - Szramka 89

Korona Kielce: Marcel Zapytowski - Adrian Danek (62. Marcin Szpakowski), Przemysław Szarek, Mario Zebić, Michał Koj - Jacek Podgórski (62. Jakub Łukowski), Zvonimir Petrović, Oskar Sewerzyński, Miłosz Strzeboński (68. Marko Pervan), Jakub Górski (68. Maciej Bortniczuk) - Mateusz Lewandowski

Stomil Olsztyn: Krzysztof Bąkowski - Damian Ciechanowski, Rafał Remisz, Beniamin Czajka, Jonatan Straus - Brian Galach (46. Karol Żwir), Maciej Spychała (61. Wojciech Reiman), Shun Shibata, Merveille Fundambu (46. Hubert Szramka), Piotr Pyrdoł (61. Łukasz Moneta) - Jakub Mysiorski (62. Patryk Mikita)

Żółte kartki: Szpakowski - Shibata

RM, Polsat Sport