To już trzeci w tym sezonie mecz pierwszej z drugą drużyną Fortuna 1 Ligi po meczach Korony z Miedzią oraz Korony z Widzewem. Tym razem kielczanie, którzy spadli w tabeli na trzecie miejsce, będą obserwowali ligowy hit w domowym zaciszu, a na murawie w Łodzi pojawią się gracze z Łodzi oraz Legnicy. Widzewiacy po 15 kolejkach mają na koncie 33 punkty - o dwa więcej niż ich niedzielny rywal.



Wygrana Miedzi przy alei Piłsudskiego w Łodzi oznaczać więc będzie awans na pierwszą lokatę w Fortuna 1 Lidze. Widzew jest jednak niepokonany u siebie w tym sezonie - z siedmioma zwycięstwami oraz jednym remisem na koncie.

- Niesie ich publiczność i to widać. To na pewno zespół z charakterem i swoim stylem grania. Liczba zdobytych punktów i strzelonych goli pokazuje, że to na obecną chwilę lider i najmocniejszy zespół. Ale my się tego nie boimy. Już mecze z Arką, Podbeskidziem czy nawet z Koroną pokazały, że w tej lidze jesteśmy mocni - mówi przed meczem z Widzewem trener gości Wojciech Łobodziński.

Szkoleniowiec Miedzi ma kolejny problem w drużynie, po tym jak w ostatnim meczu pucharowym z Górnikiem Łęczna kontuzji doznał Michał Bednarski. W świetnej formie są jednak ostatnio Patryk Makuch i Maxime Dominguez, którzy odpowiadają za doskonałe poczynania ofensywne legniczan. W defensywie brylują zaś Paweł Lenarcik i Nemanja Mijuskovic, a efektem zespołowej gry jest pięć zwycięstw w ostatnich sześciu spotkaniach Miedzi.

Widzew w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych zdobył co prawda tylko jeden punkt, ale poprawił sobie humory pucharowym triumfem nad GKS-em Jastrzębie. Czy podopieczni Janusza Niedźwiedzia pójdą za ciosem również w Fortuna 1 Lidze?

Transmisja TV z meczu Widzew Łódź - Miedź Legnica od 12:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek spotkania o 12:40.

psl, Polsat Sport