UFC 268: Nieudane rewanże. Kamaru Usman i Rose Namajunas pozostali mistrzami

Gala UFC 268 przeszła już do historii. W walce wieczoru Kamaru Usman (20-1, 9 KO, 1 SUB) ponownie zwyciężył z Colbym Covingtonem (16-3, 4 KO, 4 SUB) i obronił pas mistrza w wadze półśredniej. W co-main evencie Rose Namajunas (11-4, 2 KO, 5 SUB) jeszcze raz triumfowała nad Weili Zhang (21-3, 10 KO, 7 SUB) i pozostała mistrzynią kategorii słomkowej.

Dla Usmana była to piąta obrona mistrzowskiego tytułu. Nigeryjczyk, który jest liderem rankingu bez podziału na kategorie wagowe w UFC, w ostatniej walce na UFC 261 brutalnie znokautował w drugiej rundzie Jorge Masvidala. Niespełna dwa lata temu Usman i Covington walczyli już ze sobą, a ten drugi poniósł z rąk rywala dotkliwą porażkę (przez TKO w piątej rundzie) i teraz pałał żądzą rewanżu.

Tym razem Covington przegrał na punkty u wszystkich trzech sędziów. Nigeryjczyk był nawet blisko znokautowania swojego rywala w drugiej rundzie, ale jego rywal jakimś cudem przetrwał nawałnicę ze strony Usmana. Z biegiem czasu amerykański zawodnik coraz częściej odgryzał się przeciwnikowi, ale ostatecznie w górę ponownie powędrowała ręka nigeryjskiego mistrza.

Ciekawie zapowiadał się również co-main event gali UFC 268. Rose Namajunas, która w kwietniu sprawiła niespodziankę i znokautowała wysokim kopnięciem Weili Zhang, musiała bronić mistrzostwa UFC w wadze słomkowej właśnie w rewanżowym starciu z Chinką. Tym razem o jej zwycięstwie zdecydowali sędziowie, którzy po pięciu rundach niejednogłośnie wskazali na zwycięstwo Amerykanki.

Decyzja sędziowska musiała rozstrzygnąć również ważny pojedynek dla przyszłości kategorii lekkiej. Rękawice skrzyżowali Justin Gaethje (23-3, 19 KO, 1 SUB) i Michael Chandler (22-7, 10 KO, 7 SUB). Panowie stoczyli ze sobą fantastyczny bój, a po trzech rundach pełnych efektownych wymian, w górę powędrowała ręka Gaethje. Zwycięzca znacząco przybliżył się do ponownej walki o tytuł.

Wyniki karty głównej UFC 268:

170 lb: Kamaru Usman (20-1, 9 KO, 1 SUB) pokonał Colby'ego Covingtona (16-3, 4 KO, 4 SUB) przez jednogłośną decyzję (48-47, 48-47, 49-46)

115 lb: Rose Namajunas (11-4, 2 KO, 5 SUB) pokonała Weili Zhang (21-3, 10 KO, 7 SUB) przez niejednogłośną decyzję (47-48, 48-48, 49-46)

135 lb: Marlon Vera (20-7-1, 7 KO, 8 SUB) pokonał Frankiego Edgara (24-10-1, 7 KO, 4 SUB) przez KO, runda 3, 3:50

145 lb: Shane Burgos (14-3, 5 KO, 5 SUB) pokonał Billy'ego Quarantillo (16-4, 7 KO, 5 SUB) przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

155 lb: Justin Gaethje (23-3, 19 KO, 1 SUB) pokonał Michaela Chandlera (22-7, 10 KO, 7 SUB) przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 30-27)

psl, Polsat Sport