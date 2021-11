Olech to wojownik trenujący na co dzień w klubie Next Level Opole. Doświadczony amatorsko zawodnik jest 6-krotnym złotym medalistą zawodów ALMMA. Posiada purporowy pas BJJ i jest mistrzem Polski w tej płaszczyźnie. Jego amatorski dorobek to 11 zwycięstw i 1 porażka.

Zobacz także: Adam Wieczorek zawodnikiem FEN! Zadebiutuje na najbliższej gali

Całkowski to zawodnik z Łodzi legitymujący się amatorskim rekordem 7-1. Jest 3-krotnym zwycięzcą zawodów ALMMA, a także amatorskim wicemistrzem kraju z roku 2019. Jako jego największe osiągnięcie można przytoczyć pokonanie Marka Samociuka.

Karta walk FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław



120,2 kg, MMA: Szymon Bajor vs. Adam Wieczorek *

70,3 kg MMA: Mateusz Rębecki vs. Arkadiy Osipyan *

77,1 kg MMA: Cezary Oleksiejczuk vs. Aigun Akhmedov *

77,1 kg, K-1: Dominik Zadora vs. Anatoly Hunanyan *

83,9 kg, MMA: Krystian Bielski vs. Piotr Kuberski

61,2 kg, MMA: Mariusz Joniak vs. Lukáš Chotěnovský

77,1 kg, MMA: Adrian Zieliński vs. Szymon Dusza

TBA vs. TBA

93,0 kg, MMA (semi-pro): Łukasz Olech vs Paweł Całkowski

* walka o pas mistrzowski federacji FEN

Pojedynki semi-pro w MMA odbywają się na dystansie 3 rund po 3 minuty każda.

– nie można używać łokci

– nie można uderzać kolanem w głowę

– nie można używać "skrętówek"

Informacja Prasowa