Ceremonia inauguracji zawodów i losowania grup odbyła się w eleganckiej oprawie w ratuszu w Zapopan, mieście należącym do aglomeracji Guadalajary. Wszystkie uczestniczki - osiem singlistek i osiem najlepszych w sezonie par deblowych - zaprezentowały się w sukniach wieczorowych.

Debiutująca w imprezie masters 20-letnia Polka trafiła do grupy Chichen Itza. To nazwa miasta założonego przez Majów jeszcze w erze prekolumbijskiej, a dziś atrakcja turystyczna i miejsce prac archeologów. Także inne grupy turnieju stanowią nawiązanie do starożytnego Meksyku, a drugą singlową nazwano Teotihuacan.

Jej rywalkami w grupie będą Maria Sakkari, Paula Badosa i Aryna Sabalenka. Drugą grupę turnieju masters stworzą: Czeszki Barbora Krejcikova i Karolina Pliskova, Garbine Muguruza i Anett Kontaveit.

Oprócz kobiet występujących w singlu, na uroczystości pojawiły się również najlepsze deblistki sezonu. Oto jak prezentowały się w eleganckim wydaniu:

psl, Polsat Sport