Skandaliczne zachowanie Rosjanina! Puściły mu nerwy. Sędzia był bezlitosny (WIDEO)

Trzeci set, 5:5 i 40:30 dla Aleksandra Bublika. To z pewnością wyjątkowo ważny punkt dla losów tego spotkania. Nerwy zdecydowanie za bardzo udzieliły się jednak Andriejowi Rublowowi. Po długiej wymianie sędziowie przyznali punkt Bublikowi, wobec czego był on już o krok od zwycięstwa.

Według Rublowa doszło do ewidentnej pomyłki, a jego rywal wyrzucił piłkę w aut. Rosjanin dał upust swoim emocjom i natychmiast podbiegł do sędziego liniowego. Przez kilka sekund krzyczał na niego, agresywnie gestykulując.

Sędziowie zareagowali natychmiast. Przerwano spotkanie, a do nerwowego Rublowa podszedł supervisor zawodów, by dowiedzieć się, co wykrzyczał w stronę mężczyzny. Liniowy również został o to spytany. Po trwającej parę chwil dyskusji sędzia prowadząca podjęła decyzję o zdyskwalifikowaniu 27-latka.

Początkowo stawiał on opór, wspierał go również rywalizujący z nim Bublik. Arbitrzy byli jednak nieugięci. Widząc, że nie ma szans na zmianę decyzji, oboje opuścili kort.

To zachowanie będzie miało większe konsekwencje dla Rublowa. Straci całą gażę, którą miał otrzymać za udział i zwycięstwa w Dubaju. Po zakończeniu turnieju nie będzie już piątą rakietą w światowym rankingu.