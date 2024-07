Wimbledon Iga Świątek - Sofia Kenin. Kto wygrał? Wynik meczu

Iga Świątek zmierzy się z Sofią Kenin w meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka mierzyła się dotychczas z Amerykanką trzykrotnie i za każdym razem to zawodniczka z podwarszawskiego Raszyna wychodziła z tych starć zwycięsko. Kto wygrał mecz Świątek - Kenin? Wynik meczu Świątek - Kenin poznamy we wtorkowe popołudnie.

Dla Świątek pojedynek z Kenin będzie pierwszym starciem od 8 czerwca i finału Roland Garros 2024. Polka pokonała wówczas Włoszkę Jasmine Paolini i wygrała piąty w swojej karierze turniej wielkoszlemowy, przy czym czwarty w Paryżu. W Londynie tenisistka z Raszyna nie zwyciężyła jeszcze nigdy. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał - do tej fazy turnieju dotarła w ubiegłym roku. Jej pogromczynią okazała się wówczas Ukrainka Elina Switolina, która pokonała Polkę 7:5, 6:7 (5-7), 6:2.

25-letnia Kenin to zwyciężczyni Australian Open 2020 oraz finalistka Roland Garros z tego samego roku. Cztery lata temu, w meczu decydującym o triumfie w Paryżu, Amerykanka przegrała właśnie ze Świątek, która odniosła wtedy swoje pierwszy zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. W Wimbledonie amerykańska tenisistka najdalej zaszła do trzeciej rundy - to jej rezultat z 2023 roku. Co ciekawe, z imprezy wyeliminowała ją ta sama zawodniczka, która później pokonała Świątek - Elina Switolina (7:6, 6:2 dla Ukrainki).

W światowym rankingu Kenin była najwyżej notowana na czwartym miejscu, a obecnie jest 49. na liście WTA. Poza wspomnianym finałem Roland Garros 2020, mierzyła się z Polką również w 1. rundzie tegorocznego Australian Open. Raszynianka wygrała to spotkanie 7:6 (7-2), 6:2.

Wimbledon: Świątek - Kenin. Kto wygrał? Wynik meczu

Pomeczowa relacja oraz obszerny skrót ze starcia Iga Świątek - Sofia Kenin tuż po zakończeniu pojedynku na Polsatsport.pl.